ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації у світі через пандемію COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила продовжити дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про таке рішення повідомив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

Читайте також: Якщо в Україні скасують карантин, померти можуть 120 – 140 тисяч українців, – експерти

Пандемія залишається надзвичайною ситуацією для суспільної охорони здоров'я,

– сказав Гебреісус.

За словами очільника ВООЗ, висновок про те, що пандемія, як і раніше, є надзвичайною ситуацією світового рівня зробили на засіданні комітету, який складався з 18 експертів та 13 консультантів. Рішення прийняли одноголосно.

Наступне засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом скличуть впродовж 90 днів.

У ВООЗ закликали країни світу допомагати вразливим до пандемії державам.

До теми: Від коронавірусу помре 3,2 мільйона людей з бідних країн, – Міжнародний комітет порятунку

Пандемія COVID-19: хронологія розвитку

У світі станом на ранок 2 травня з початку пандемії коронавірусної хвороби зафіксувал и 3 мільйони 401 тисячу 394 інфікованих , з них 239 615 пацієнтів померли, а 1 млн 83 тисячі 816 одужали.

, з них 239 615 пацієнтів померли, а 1 млн 83 тисячі 816 одужали. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям 11 березня . Основною пересторогою є те, що небезпечний вірус пошириться на країни зі слабо розвиненими системами охорони здоров'я.

. Основною пересторогою є те, що небезпечний вірус пошириться на країни зі слабо розвиненими системами охорони здоров'я. Уточнимо, що нині не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV . Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

США вийшли на перше місце за кількістю заражених коронавірусом, обігнавши Іспанію, Італію та Китай. У США зафіксували понад 1 мільйон випадків COVID-19.

коронавірусом, обігнавши Іспанію, Італію та Китай. У США зафіксували понад 1 мільйон випадків COVID-19. Після США найвищий показник інфікування коронавірусом в Іспанії – понад 213 тисяч хворих.

Італія, Велика Британія та Франція теж мають високі показники захворюваності на коронавірус – 207 тисяч, 178 тисяч та 167 тисяч хворих відповідно.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах.

У ВООЗ припускають, що наступним епіцентром спалаху коронавірусної хвороби стане Африка.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.