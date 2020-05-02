ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації у світі через пандемію COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила продовжити дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про таке рішення повідомив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.
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Пандемія залишається надзвичайною ситуацією для суспільної охорони здоров'я,
– сказав Гебреісус.
За словами очільника ВООЗ, висновок про те, що пандемія, як і раніше, є надзвичайною ситуацією світового рівня зробили на засіданні комітету, який складався з 18 експертів та 13 консультантів. Рішення прийняли одноголосно.
Наступне засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом скличуть впродовж 90 днів.
У ВООЗ закликали країни світу допомагати вразливим до пандемії державам.
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Пандемія COVID-19: хронологія розвитку
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- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям 11 березня. Основною пересторогою є те, що небезпечний вірус пошириться на країни зі слабо розвиненими системами охорони здоров'я.
- Уточнимо, що нині не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
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- Після США найвищий показник інфікування коронавірусом в Іспанії – понад 213 тисяч хворих.
- Італія, Велика Британія та Франція теж мають високі показники захворюваності на коронавірус – 207 тисяч, 178 тисяч та 167 тисяч хворих відповідно.
- Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах.
- У ВООЗ припускають, що наступним епіцентром спалаху коронавірусної хвороби стане Африка.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу
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