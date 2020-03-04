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ВООЗ прогнозує збільшення випадків захворювання на коронавірус в Україні

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ВООЗ про коронавірус в Україні / Голос Америки

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує збільшення випадків зараження коронавірусною інфекцією в Україні. Окрім того, до країни найближчим часом приїдуть дві місії ВООЗ.

Про те, що в Україні очікують збільшення випадків зараження, під час прес-конференції заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

До теми: Останні новини про коронавірус в Україні: медики перевіряють ще шість осіб

 
Ярно Хабіхт – представник ВООЗ в Україні
“Важливо наголосити на тому, що, ймовірніше за все, ми з вами станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні. Однак суть полягає у готовності галузі охорони здоров’я в Україні протидіяти спалахам цього захворювання по мірі реалізації реформи охорони здоров'я, по мірі модернізації і осучаснення стаціонарів, а також відділів невідкладної допомоги”.

Ярно Хабіхт закликав українців мити руки, залишатись вдома при симптомах застуди та використовувати маски правильно. 

Чому в Україну приїдуть дві місії ВООЗ

Під час брифінгу Ігор Кузін повідомив, що в Україну найближчим часом навідаються дві місії ВООЗ. Одна місія повинна розпочатися 5 березня – вона опрацьовуватиме план готовності держави.

Натомість наступного тижня приїде місія з питань лабораторної діагностики. Її мета – максимально розшити діагностичні методи у кожному регіоні країни.  

Що відомо про коронавірус в Україні?

3 березня результати аналізів підтвердили наявність коронавірусу в українця, який повернувся до Чернівців зі своєю дружиною з Італії. 29 лютого його госпіталізували з клінічними ознаками грипу – медпрацівники працювали у захисних костюмах. Нині стан хворого стабільний.

Дружина хворого перебуває у самоізоляції у власній квартирі. Оскільки у жінки відсутні симптоми, але вона в зоні ризику – з нею постійно контактує лікар. При появі симптомів жінку одразу госпіталізують та назначать необхідні аналізи.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 ВООЗ Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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