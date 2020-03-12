ВООЗ розділила країни на 4 групи за поширенням коронавірусу
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Всесвітня організація охорони здоров'я після оголошення пандемії коронавірусу розділила країни на 4 групи за швидкістю поширення коронавірусу.
Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.
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Головний санітарно-епідеміологічний лікар
Віктор Ляшко
Віктор Ляшко
“ВООЗ оголосила пандемію. З юридичної точки зору нічого не змінюється. Але стрімке поширення вірусу по усіх континентах та країнах змусив ВООЗ прийняти таке рішення”.
Також у ВООЗ виділяють 4 категорії країн:
- Перша – не виявлено жодного випадку
- Друга – є завезені поодинокі випадки захворювання з інших країн
- Третій – є поширення хвороби в середині країни
- Четвертий – масове зараження, коли не вдається діагностувати у всіх хворих.
Україна перебуває у другій категорії й активно готується до переходу до третьої стадії.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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