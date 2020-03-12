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ВООЗ розділила країни на 4 групи за поширенням коронавірусу

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Ляшко про поширення коронавірусу / 24 Канал

Всесвітня організація охорони здоров'я після оголошення пандемії коронавірусу розділила країни на 4 групи за швидкістю поширення коронавірусу.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Головний санітарно-епідеміологічний лікар
Віктор Ляшко
“ВООЗ оголосила пандемію. З юридичної точки зору нічого не змінюється. Але стрімке поширення вірусу по усіх континентах та країнах змусив ВООЗ прийняти таке рішення”.

Також у ВООЗ виділяють 4 категорії країн:

  • Перша –  не виявлено жодного випадку
  • Друга – є завезені поодинокі випадки захворювання з інших країн
  • Третій – є поширення хвороби в середині країни
  • Четвертий – масове зараження, коли не вдається діагностувати у всіх хворих. 

Україна перебуває у другій категорії й активно готується до переходу до третьої стадії. 

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Віктор Ляшко ВООЗ Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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