ВООЗ розділила країни на 4 групи за поширенням коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я після оголошення пандемії коронавірусу розділила країни на 4 групи за швидкістю поширення коронавірусу.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

Також на тему: В Україні досліджують 4 підозри на коронавірус

Головний санітарно-епідеміологічний лікар

Віктор Ляшко “ВООЗ оголосила пандемію. З юридичної точки зору нічого не змінюється. Але стрімке поширення вірусу по усіх континентах та країнах змусив ВООЗ прийняти таке рішення”.

Також у ВООЗ виділяють 4 категорії країн:

Перша – не виявлено жодного випадку

Друга – є завезені поодинокі випадки захворювання з інших країн

Третій – є поширення хвороби в середині країни

Четвертий – масове зараження, коли не вдається діагностувати у всіх хворих.

Україна перебуває у другій категорії й активно готується до переходу до третьої стадії.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.