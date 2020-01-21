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ВООЗ скликає термінове засідання через поширення смертельного захворювання з Китаю

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ВООЗ скликає термінове засідання через поширення смертельного захворювання з Китаю / Unsplash

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій на 22 січня через поширення нового виду короновірусу, від якого померло вже четверо людей.

Що буде обговорюватися на засіданні ВООЗ?

Раніше стало відомо, що коронавірус, від якого захворіли понад 200 людей у Китаї і померло четверо, може поширюватися від людини до людини. Фахівці заявили про побоювання пандемії, а ВООЗ скликала термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій, пише STAT

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На зустрічі буде обговорюватися те, чи є поширення невідомого виду коронавірусу є міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. Додамо, що оголошення надзвичайного стану означатиме заклик до міжнародного спостереження, співпраці та фінансування з метою зупинення поширення вірусу.

Нагадаємо, вірус поширився з китайського міста Ухань на інші населені пункти Китаю, а згодом і за межі країни: випадки зараження були зафіксовані у Таїланді, Гонконзі, Японії та Південній Кореї.

Вчені підтвердили те, що смертельний вірус здатний поширюватися від людини до людини. До слова, відомо про факти зараження новим коронавірусом серед співробітників медустанов, в яких перебувають хворі. Голова КНР Сі Цзіньпін також віддав розпорядження вжити рішучих заходів для того, щоб зупинити поширення захворювання.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Китай Епідемія ВООЗ
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