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ВООЗ скликає засідання надзвичайного комітету через пандемію коронавірусу

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ВООЗ збереться на нараду 30 квітня
ВООЗ збереться на нараду 30 квітня / Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров’я збирається оцінити ситуацію після 3 місяців пандемії коронавірусу у світі. Комітет проведе нараду 30 квітня.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус під час брифінгу нагадав, що минуло вже три місяці, як у світі було оголошено найвищий рівень надзвичайного стану через спалах COVID-19, повідомляє пресслужба ВООЗ у твітері.

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Комітет на засіданні оцінить ситуацію з коронавірусом у світі на надасть нові рекомендації.

Він нагадав, що перший випадок зараження за межами Китаю стався 13 січня в Таїланді. Вже через 10 днів фахівці знайшли докази, що коронавірус передається від людини до людини.

За словами глави ВООЗ, востаннє комітет збирався на нараду напередодні оголошення надзвичайної ситуації в області суспільної охорони у світі. На той момент було відомо про менш ніж 100 випадків і не було зафіксовано жодної смерті за межами Китаю.

Станом на 29 квітня у світі підтвердили 3 157 459 випадків коронавірусу, 219 611 людей померло, а 957 094 осіб – одужало.

Заяви ВООЗ через коронавірус:

  • Пандемія коронавірусу підриває міжнародні кампанії з вакцинації дітей від інших, не менш важливих захворювань.
  • До кінця пандемії COVID-19 ще далеко.
  • Через пів року в Африці може бути 10 мільйонів хворих на коронавірус.
  • Остаточну відповідь на питання "які ліки ефективні проти коронавірусу" в організації зможуть надати від кількох тижнів до кількох місяців.
  • Коронавірус COVID-19 ще довго циркулюватиме у світі, а більшість країн перебувають на ранніх стадіях боротьби з пандемією.

коронавірус симптоми
Які симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні ВООЗ Новини політики Здоров'я Лікування
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