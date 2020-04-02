ВООЗ закликала не тиснути на психіку людей через коронавірус

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) наголосили, що важливо, аби обмежувальні заходи, введені через поширення коронавірусу, не чинили надмірно негативного впливу на психологічний стан людей.

ВООЗ наголосила, що негативних психологічних наслідків довгої самоізоляції слід уникнути, пише "Інтерфакс".

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Ми повинні звертати особливу увагу на те, щоб обмежувальні заходи не створювали серйозних наслідків на психічне здоров'я людей,

– заявила представниця ВООЗ Катаріна де Кат.

Відтак, слід приділяти достатньо уваги та підтримки тим, хто її потребує в умовах пандемії коронавірусу найбільше – літнім людям.

У ВООЗ також відзначили важливість фізичної активності в домашніх умовах у випадках самоізоляції, оскільки це може "допомогти залишатися спокійними і продовжувати забезпечувати захист свого здоров'я" в цей період.

Рекомендації ВООЗ на час самоізоляції

У випадку, якщо у вас "сидячий" спосіб життя – намагайтеся вставати кожні 30 хвилин, а також займатися медитацією і робити глибокі вдихи, правильно харчуватися і робити активні "фізичні перерви" впродовж дня. Підійдуть танці, ігри з дітьми і виконання домашніх справ.

У багатьох країнах світу в зв'язку з пандемією коронавірусу ввели обмежувальні заходи і режими самоізоляції для громадян. Для боротьби з поширенням інфекції дозволено залишати будинок тільки за необхідності – похід в аптеку чи продуктовий магазин.

Негативні наслідки карантину

Про труднощі, що виникають у людей при тривалому знаходженні будинку раніше нагадав президент США Дональд Трамп.

Спостерігається зростання домашнього насильства. І вживання наркотиків теж, тому що в умовах ізоляції, люди нерідко втрачають роботу, – заявив Трамп на брифінгу в Білому домі.

Він підкреслив, що в США "зробили все правильно, зробили правильний вибір", ввівши строгі заходи, покликані стримати поширення нового коронавірусу COVID-19, проте необхідно якомога швидше повернутися до звичного життєвого укладу.

В Україні посилили карантинні обмеження

прогулянки парками та зонами відпочинку, крім вигулу домашніх тварин;

перебувати в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

гуляти групою більш ніж по двоє, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебувати в громадських місцях дітям до 16 років, без супроводу повнолітніх;

проводити масові заходи, у яких бере участь понад 10 осіб.

Карантинні обмеження в Україні/Інфографіка 24 Каналу

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