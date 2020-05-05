ВООЗ закликало держави перевірити випадки пневмонії наприкінці 2019-го року
У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що випадки зараження коронавірусом у світі могли бути значно раніше, ніж коли про хворобу офіційно повідомив Китай.
Про це повідомив представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, пише The Guardian.
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У Франції заявили, що випадок зараження коронавірусом в країні зафіксували ще наприкінці грудня. У ВООЗ своєю чергою зазначили, що їх це "не дивує".
Також можливо, що є більш ранні випадки,
– зазначив в організації.
У ВООЗ закликали, країни світу перевірити випадки нетипової пневмонії наприкінці 2019-го року, зазначивши, що це може надати світу "нову та чіткішу картину" пандемії коронавірусу.
Що відомо про нульового пацієнта у Франції
Керівник відділення невідкладної медичної допомоги лікарень Авіценна й Жан-Вердьє Ів Коен заявив, що перший випадок коронавірусу в країні з'явився на місяць раніше, ніж вважалося досі, — 27 грудня у пацієнта з діагнозом "пневмонія".
Це 43-річний мешканець міста Бобіньї, що на півночі Франції. Він не подорожував за кордон, тому причини його інфікування поки гіпотетичні.
У Франції станом на 5 травня вже майже 170 тисяч підтверджених випадків COVID-19, кількість померлих перевищує 25 тисяч. Уряд Франції продовжив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я після 24 травня ще на два місяці.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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