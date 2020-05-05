ВООЗ закликало держави перевірити випадки пневмонії наприкінці 2019-го року

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що випадки зараження коронавірусом у світі могли бути значно раніше, ніж коли про хворобу офіційно повідомив Китай.

Про це повідомив представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, пише The Guardian.

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У Франції заявили, що випадок зараження коронавірусом в країні зафіксували ще наприкінці грудня. У ВООЗ своєю чергою зазначили, що їх це "не дивує".

Також можливо, що є більш ранні випадки,

– зазначив в організації.

У ВООЗ закликали, країни світу перевірити випадки нетипової пневмонії наприкінці 2019-го року, зазначивши, що це може надати світу "нову та чіткішу картину" пандемії коронавірусу.

Що відомо про нульового пацієнта у Франції

Керівник відділення невідкладної медичної допомоги лікарень Авіценна й Жан-Вердьє Ів Коен заявив, що перший випадок коронавірусу в країні з'явився на місяць раніше, ніж вважалося досі, — 27 грудня у пацієнта з діагнозом "пневмонія".

Це 43-річний мешканець міста Бобіньї, що на півночі Франції. Він не подорожував за кордон, тому причини його інфікування поки гіпотетичні.

У Франції станом на 5 травня вже майже 170 тисяч підтверджених випадків COVID-19, кількість померлих перевищує 25 тисяч. Уряд Франції продовжив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я після 24 травня ще на два місяці.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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