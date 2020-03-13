Епіцентром коронавірусу стала Європа: ВООЗ

На сьогодні передчасно давати прогнози щодо спаду пандемії коронавірусу у всьому світі. До того ж, організація повідомила, що наразі епіцентром хвороби стала Європа.

Спад пандемії не можуть прогнозувати, оскільки вивчення коронавірусу триває, заявила голова місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Каролін Браун на прес-конференції в Баку.

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За словами представниці ВООЗ, в питаннях боротьби з коронавірусом важливо досягти солідарності з усіма народами й країнами.

Давати прогнози з приводу спаду пандемії по всьому світу, зокрема, в Азербайджані поки рано, оскільки тривають роботи з вивчення вірусу,

– додала вона.

У ВООЗ також заявили, що епіцентром коронавірусу наразі є Європа.

Нині щодня в Європі реєструють більше випадків, ніж у розпал епідемії в Ухані,

– йдеться в повідомленні ВООЗ.

Головне про поширення коронавірусу в світі

ВООЗ визнав коронавірус пандемією.

Станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла до 135 232.

Від захворювань померла 4 981 людина. Водночас є й хороші новини. Одужали вже 69 642 інфікованих.

Наразі вакцини від коронавірусу немає, однак США та Китай працюють над її розробкою.

Найменші ризики захворіти на коронавірус у вікової групи – 10 – 39 років: всього 0,2%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди віком від 80 років, для них цей показник становить 13,5%.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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