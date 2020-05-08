ВООЗ збільшила бюджет на боротьбу з коронавірусом до 1,7 мільярда доларів

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила стратегічний план боротьби з COVID-19 на 2020 рік. Бюджет збільшили до 1,7 мільярда доларів.

Потребу у додатковому фінансуванні заклали у стратегічному плані боротьби з пандемією коронавірусу, повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

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Відповідно до оновлених оцінок, ВООЗ потрібно 1,7 мільярда доларів для відповіді на COVID-19 на всіх трьох рівнях організації,

– заявив Гебреісус.

До цієї оцінки входять гроші, які ВООЗ вже отримала. У результаті дефіцит фінансування у 2020 році становитиме 1,3 мільярда доларів.

"Оновлений план враховує уроки, які ми вже засвоїли, зміцнюючи роль ВООЗ у глобальній та регіональній координації, зокрема, у ланцюжку поставок", – додав глава ВООЗ.

Організація продовжуватиме надавати технічну підтримку урядам для здійснення заходів у галузі охорони здоров'я. Для країн, які цього потребують, надаватиме основні медичні послуги.

Крім того, ВООЗ працюватиме над мережами доставки та впровадження, які будуть потрібні при розробці ліків та вакцин проти коронавірусу.

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