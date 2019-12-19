Вперше дослідили вплив марихуани на серце

Дослідження команди Лондонського університету Квін-Мер демонструють, що регулярне вживання немедичного канабісу може впливати на структуру та функції серця.

Команда вчених виявила зв'язок між регулярним вживанням канабісу та розширеним лівим шлуночком – головною камерою для накачування серця, повідомляє Science Direct.

До теми: Доведено: електронні цигарки провокують три важких захворювання

Наші висновки не є переконливими, але дослідження проходили на тлі декриміналізації та легалізації рекреаційного вживання канабісу у багатьох країнах. Нам потрібно терміново проводити систематичні дослідження для виявлення довготривалих наслідків регулярного споживання канабісу на серце та судини. Це дозволить медичним працівникам та політикам покращити консультації для пацієнтів та громадськості,

– розповів провідний автор дослідження Мохаммед Ханджі.

Під час дослідження було проаналізовано скани серця 4007 осіб, середній вік яких був 62 роки. Ні в кого з них не було серцево-судинних захворювань. Більшість людей (3255) рідко або ніколи не вживали канабіс, 105 вживали його регулярно, але припинили близько 5 років до дослідження й решта 47 курять щодень.



Потрібно розширювати дослідження про користь та побічні ефекти канабісу / Unsplash

Виявилось, що остання група має більші ліві шлуночки й ранні ознаки порушення роботи серця. Однак цікавий факт полягає у тому, що між трьома групами не виявилось різниці у загальній масі лівого шлуночка або кількості крові, що викачується за кожне серцебиття. Також не виявили змін у розмірі та функції інших трьох камер серця.

Ще аналіз встановив, що люди, які вживали канабіс регулярно, але відмовилися, мали такі ж самі розміри й функції серця, як і ті, хто ніколи його не вживав.

Хоча дослідження враховувало такі фактори, як вік, діабет, артеріальний тиск, куріння та вживання алкоголю, доктор Ханджі визнав, що воно має обмеження.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про можливі шкідливі наслідки для вживання немедичного вживання канабісу, закликаючи до проведення додаткових досліджень.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.