Вперше хворому на коронавірус пересадили легені

Унікальну операцію провели в Китаї, хворому коронавірусом пересадили дві здорових легені. Операція тривала 5 годин.

Операцію з пересадки легень проводила бригада хірургів на чолі з Чень Цзинююєм – провідним фахівцем в країні з пересадки легень, повідомляє видання Nypost.

Читайте також: Епідемія коронавірусу: лікарі оприлюднили результати розтину померлих

Як провели унікальну операцію

Органи пересадили 59-річному чоловікові у якого діагностували коронавірус.

Через ускладнення чоловік страждав незворотною дисфункцією легень. Донорські легені були отримані від померлого пацієнта в іншій провінції.

Зараз пацієнт перебуває в стабільному стані, а пересаджені легені добре насичується киснем.

"Це була дуже ризикована операція, оскільки всі хірурги повинні були перебувати в кімнаті з негативним тиском протягом усієї операції, одягаючи захисні костюми для всього тіла", – додав Чен.

Що потрібно, аби провести пересадку легень

Лікарі також відзначили три важливі передумови трансплантації легень для пацієнтів з коронавірусом.

Дихання людини повинно було підтримуватися вентилятором під час оксигенації екстракорпоральної мембрани або ECMO через апарат, який замінює функції серця та легень.

Повторні аналізи пацієнта на наявність коронавірусу Covid-19 – повинні бути негативними.

Інші органи пацієнта повинні функціонувати добре.

Головне про коронавірус Covid-2019

Станом на 2 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли понад 3 тисячі людей . Загальна кількість інфікова них – 89 074 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч людей.

понад 3 тисячі людей 89 074 людей 45 тисяч людей. В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.

від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей. У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом.

У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.

Одразу про три випадки зараження коронавірусом повідомили у Чехії. Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії.

В Ірані підтвердили 978 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 54 смертельних випадки. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.

Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 4 тисяч людей.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.