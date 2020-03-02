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Вперше хворому на коронавірус пересадили легені

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Хворому на коронавірус провели складну операцію з пересадки легень / nypost.com

Унікальну операцію провели в Китаї, хворому коронавірусом пересадили дві здорових легені. Операція тривала 5 годин.

Операцію з пересадки легень проводила бригада хірургів на чолі з Чень Цзинююєм – провідним фахівцем в країні з пересадки легень, повідомляє видання Nypost.

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Як провели унікальну операцію

Органи пересадили 59-річному чоловікові у якого діагностували коронавірус.

Через ускладнення чоловік страждав незворотною дисфункцією легень. Донорські легені були отримані від померлого пацієнта в іншій провінції.

Зараз пацієнт перебуває в стабільному стані, а пересаджені легені добре насичується киснем.

"Це була дуже ризикована операція, оскільки всі хірурги повинні були перебувати в кімнаті з негативним тиском протягом усієї операції, одягаючи захисні костюми для всього тіла", – додав Чен.

Що потрібно, аби провести пересадку легень

Лікарі також відзначили три важливі передумови трансплантації легень для пацієнтів з коронавірусом.

  1. Дихання людини повинно було підтримуватися вентилятором під час оксигенації екстракорпоральної мембрани або ECMO через апарат, який замінює функції серця та легень.
  1. Повторні аналізи пацієнта на наявність коронавірусу Covid-19 – повинні бути негативними.
  1. Інші органи пацієнта повинні функціонувати добре.

Головне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 2 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли понад 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – 89 074 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч людей.
  • В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
  • У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом.
  • У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
  • Одразу про три випадки зараження коронавірусом повідомили у Чехії. Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії.
  • В Ірані підтвердили 978 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 54 смертельних випадки. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 4 тисяч людей.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус Covid-19 Медицина Трансплантація Китай Лікування
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