Вперше коронавірус підтвердили в Хорватії

У Хорватії вперше зафіксували зараження коронавірусом. Захворів чоловік молодого віку, хворий нещодавно повернувся з Мілану.

Про те, що інфікування коронавірусом Covid-2019 лабораторно підтвердили, повідомив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, пише dnevnik.hr.

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Чоловіка госпіталізували до лікарні, він має легкі симптоми захворювання.

Ми отримали результати випробувань громадянина Хорватії, який перебував у Мілані з 19 по 21 лютого. Він має легкий перебіг захворювання. Ми зосередимось на тих людях, з якими контактував чоловік та організуємо для них карантин,

– заявив міністр охорони здоров'я Хорватії Віллі Берос.

Окрім того, ще невідомо результати аналізу 9 інших пацієнтів, у яких підозрюють коронавірус.

Хорватія оголосила, що переходить у вищу стадію готовності, а система охорони здоров'я має всі можливості для ефективного реагування на загрозу.

Що відомо про коронавірус в Італії

В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 25 лютого вже відомо про 229 випадків зараження, 7 людей померло, 18 людей перебувають у реанімації. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

Найбільша кількість хворих в італійських регіонах Ломбардії і Венето.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Натомість Генконсульство України в Мілані тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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