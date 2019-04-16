Вперше надрукували живе серце на 3D-принтері: фото

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Вчені вперше надрукували живе серце на 3D-принтері (ілюстрація)
Вчені вперше надрукували живе серце на 3D-принтері (ілюстрація) / manager.finance.si

Вперше вченим вдалося надрукувати з клітин людини живе серце на 3D-принтері. Раніше дослідники змогли надрукувати лише штучне серце.

Ізраїльські дослідники взяли у пацієнта жирові клітини і "перепрограмували" їх в стовбурові клітини, пише Bloomberg.

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Після цього з них виростили клітини серцевого м'яза. Всього цей процес тривав три години. Серце вийшло невеликим у розмірах – 2,5 сантиметра. Такого розміру серце у кролика.

Крихітне живе серце, яке надрукували на 3D принтері
Крихітне живе серце, яке надрукували на 3D принтері

За словами дослідників, серце біосумісне та підходить пацієнту. Це повноцінний орган.

Ці органи зможуть трансплантувати спершу тваринам, а після проведення клінічних досліджень – і людям. Причому ризик відторгнення в цьому випадку мінімальний.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Техно Медицина дослідження
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