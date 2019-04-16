Вперше надрукували живе серце на 3D-принтері: фото

Вперше вченим вдалося надрукувати з клітин людини живе серце на 3D-принтері. Раніше дослідники змогли надрукувати лише штучне серце.

Ізраїльські дослідники взяли у пацієнта жирові клітини і "перепрограмували" їх в стовбурові клітини, пише Bloomberg.

Читайте також: Винайшли експериментальну вакцину, яка вчить організм боротись з раком

Після цього з них виростили клітини серцевого м'яза. Всього цей процес тривав три години. Серце вийшло невеликим у розмірах – 2,5 сантиметра. Такого розміру серце у кролика.



Крихітне живе серце, яке надрукували на 3D принтері

За словами дослідників, серце біосумісне та підходить пацієнту. Це повноцінний орган.

Ці органи зможуть трансплантувати спершу тваринам, а після проведення клінічних досліджень – і людям. Причому ризик відторгнення в цьому випадку мінімальний.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.