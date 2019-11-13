Вперше офіційно затвердили вакцину проти Еболи

Для боротьби з вірусом Еболи випробовували 8 вакцин, проте "Ервебо" стала першою, яку визнали офіційно. Тепер її будуть оперативно доставляти у країни Африки.

11 листопада Європейська Комісія дозволила продавати вакцину проти Еболи під назвою "Ервебо". Компанія Merck Sharp & Dohme BV почала її розробляти після спалаху захворювання в Західній Африці у 2014 році.

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Раніше вакцину випробували на окремих групах людей – вона використовувалась, як частина специфічного протоколу для захисту тих людей, які довгий час перебували серед інфікованих та ризикували заразитись.

Найбільший спалах цієї хвороби стався у Західній Африці у 2014-2016 роках. Інфекція вийшла за межі континенту – випадки інфікування були зареєстровані в США і Європі. З січня 2014 року по березень 2016 на Еболу захворіло близько 28 641 осіб, 11 316 з яких – померли.

Епідемія Еболи досі триває у Демократичній Республіці Конго. Понад 3000 жителів Конго стали носіями хвороби, а 67% з них померли. У липні 2019 року в ДРК було оголошено надзвичайну ситуацію міжнародного значення.

Вірус Еболи може вбити від 25 до 90% інфікованих. Нині досі не існує лікування, проте нова вакцина та кілька нових експериментальних методів лікування дають надію, що людство зможе подолати цю смертельну хворобу.

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