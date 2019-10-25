Вперше показали механізм впливу кишківника на мозок

Мікробіом кишківника безпосередньо впливає на психічне здоров'я. Вченим вдалося відкрити раніше невідомі клітинні та молекулярні механізми, що лежать в основі цієї взаємодії.

Взаємозв'язок аутоімунних захворювань і різних порушень психіки помітили давно, проте причини залишалися невідомими. Команда з Коледжу Уеілл Корнелл Медікал представила перше дослідження, яке пояснює механізми взаємодії кишківника і мозку на молекулярному рівні.

Читайте також: Хворий кишківник може бути причиною депресії

Вплив кишківника на роботу мозку

Дослідники провели експерименти на мишах, аби дізнатися як здоров'я кишківника впливає на клітинні процеси мозку.

Для цього одній групі гризунів давали антибіотики, які знижували біорізноманітність мікроорганізмів. Другу групу генетично модифікували на відсутність кишкових бактерій.

Обидві групи мали знижені здібності до навчання.

Згодом команда виявила порушення експресії генів в клітинах головного мозку – мікроглії, які беруть участь в процесі навчання.

Така зміна експресії генів порушує зв'язки між нейронами головного мозку і перешкоджає утворенню нових зв'язків, які повинні формуватися в процесі навчання, – пояснив співавтор дослідження Конор Лістон.

Також вчені оцінили хімічні зміни в мозку генномодифікованих мишей та виявили порушення в концентрації деяких метаболітів, пов'язаних з психоневрологічними розладами, включаючи шизофренію й аутизм.

Читайте також: Вчені встановили, хто найчастіше страждає від шизофренії

Це свідчить про те, що отримані з бактерій кишківника хімічні речовини відіграють важливу роль в реакції на роботу мозку, – зазначають автори.



Хворий кишківник провокує психічні захворювання

Відкриття дає розуміння того, як кишківник впливає на розвиток аутизму, хвороби Паркінсона, депресії, посттравматичного стресового розладу.

Результати дозволять визначити нові терапевтичні цілі для лікування цих хвороб, впевнені вчені. Дослідження будуть продовжені.