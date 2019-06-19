Вперше розробили природні ліки проти раку

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Створили перші природні ліки проти раку
Створили перші природні ліки проти раку / pixabay.com

Синтетичний аналог галіхондрину – потужна природна протиракова речовина, вперше змогли розробити японські та американські вчені.

Дуже сильний природний антиоксидант галіхондрин знайшли в морських губках ще 33 роки тому, і з того часу вчені не раз намагалися відтворити цю речовину в лабораторних умовах у вигляді лікарської формули.

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Але тільки зараз міжнародній команді фахівців вдалося синтезувати довгоочікувані ліки. Про це йдеться на сайті Гарвардського університету.

Галіхондрин може знищувати компоненти мікрооточення пухлини, через які відбувається перетворення здорових клітин в злоякісні. Відомо, що під його впливом припиняється утворення структур, які беруть участь в розподілі ракових клітин.

Галіхондрин добувають з морських губок
Галіхондрин добувають з морських губок

До цього, в 1992 році, вчені розробили спрощену версію галіхондрина, яка віддалено нагадувала аналог за складом. Ця субстанція досі використовується для лікування метастатичного раку молочної залози та ліпосаркоми.

Цього разу, за словами авторів дослідження, їм вдалося отримати 11,5 грамів речовини чистотою в 99,81% – цього має вистачити для проведення клінічного дослідження препарату на людях.

Розроблена ними молекула отримала назву E7130В, її випробували в дослідах, проведених in vitro (у пробірці) і in vivo (на тваринних моделях). Ці випробування показали, що речовина може успішно лікувати онкозахворювання. 

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Теги: Здоров'я Медицина Онкозахворювання Лікування Новини Здоров'я
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