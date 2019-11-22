Вперше трансплантували нирку в районній лікарні
На Волині успішно провели трансплантацію нирки. Це перша трансплантація у лікарні районного рівня.
Прес-служба Міністерства Охорони здоров'я повідомила, що підготовка до операції тривала 6 місяців.
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Новий орган отримала 34-річна пацієнтка з хронічною хворобою нирок V стадії, яка 6 років отримувала сеанси гемодіалізу та 3 роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі.
Донором став її чоловік. Підготовка до трансплантації тривала близько 6 місяців.
Досвід Ковельської лікарні доводить, що трансплантацію можна робити й у регіональних центрах, потужність яких потрібно розвивати спільно з місцевими органами влади.
Питання трансплантації є актуальним в Україні
19 вересня Ковельське міське територіальне медичне об’єднання отримало ліцензію для здійснення трансплантації органів. До сьогодні в Україні було п'ять центрів трансплантації, в яких у 2018 та 2019 роках проводили трансплантації нирок. В Україні існує потреба проводити близько 3 тисяч подібних операцій на рік.
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