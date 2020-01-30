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Вперше в історії людині успішно пересадили серцеві м'язи, вирощені в лабораторії

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Інший підхід до трансплантації серця / newsit.gr

В Японії людині вперше пересадили не все серце, а лише клітини серцевого м'яза, які напередодні виростили в лабораторних умовах. Якщо приживлення також пройде успішно, то це дозволить скоротити число повних пересадок серця.

Для вирощення серцевих м'язів, вчені створили індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (ІПСК), які вирощують з дорослих клітин людини (зазвичай з тканин шкіри чи крові), повідомляє The Japan Times.

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Після цього їх перепрограмували в недиференційований стан, немов у ембріональних клітинах, з яких формуються внутрішні органи.

Після створення клітин серцевого м'яза з ІПСК, вчені пересадили їх пацієнту з ішемічною кардіоміопатією. Вони сподіваються, що пересаджені клітини будуть продукувати білок, який сприятиме регенерації кровоносних судин, що значно полегшить функціонування серця.


Прес-конференція з нагоди першої пересадки клітин серцевих м'язів, вирощених зі стовбурових клітин / The Japan Times

За станом прооперованого пацієнта дослідники слідкуватимуть впродовж наступного року. Окрім того, три подібних операції планують виконати у найближчі три роки.

Якщо всі операції виявляться успішними й клітини серцевих м'язів приживуться, це зможе стати альтернативою повної пересадки серця. Це важливо, адже по всьому світу нині дефіцит донорських органів і люди часто помирають, не дочекавшись свого.

Вчені запевняють, що виростити ІПСК значно простіше, ніж підібрати донора, а ймовірність відторгнення нижча.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання Трансплантація
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