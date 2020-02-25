Вперше в світі провели трансплантацію руки від живого донора

Медики у В'єтнамі провели першу в світі операцію з трансплантації руки з п'ястю від живого донора.

Операція була проведена в 108-му військовому госпіталі 21 січня. Про це повідомляє VN Express.

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За словами головного лікаря, успіх цієї операції відкриває нові можливості в розвитку трансплантології, адже пересадка кінцівок можлива не тільки від донорів, у яких діагностували смерть мозку, але і від живих людей.

Пацієнтом був 31-річний чоловік з Ханоя, який наразі проходить процес реабілітації, функції п'ясті та передпліччя у нього поступово відновлюються.

У 2016 році чоловік отримав виробничу травму, через яку нижня частина лівої руки та передпліччя виявилися зламані та повністю деформовані. Лікарі були змушені ампутувати його ліву руку нижче передпліччя.

Що відомо про донора?

Донором став потерпілий від нещасного випадку на виробництві, якому призначили ампутацію руки через серйозні травми та загрозу зараження крові. Медики звернули увагу, що частина ампутованої руки збереглася здоровою, відтак її використали для пересадки.

Скільки часу тривала операція?

Операція тривала протягом восьми годин з 10 ранку до 6 вечора. Хірургам довелося поєднати 36 м'язів і дві великі кістки, а також безліч інших тканин. Відразу після операції пацієнт зміг самостійно поворушити пальцями пересадженої руки.

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