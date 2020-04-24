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Вперше вакцина проти COVID-19 захистила від зараження мавп

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Вакцина проти коронавірусу
Вакцина проти коронавірусу / unsplash.com

Китайські дослідники заявили, що успішно протестували вакцину на тваринах. Це вперше одна з багатьох вакцин COVID-19, які розробляють вчені, показала ефективність на тваринах. Вакцина захистила мавп від коронавірусу та не викликала очевидних побічних ефектів, відтак вчені почали випробування на людях.

Дослідники з приватної компанії Пекіну Sinovac Biotech, протестували дві різні дози вакцини COVID-19 на вісьмох мавпах. Про це пише видання Science.

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Так, вчені спершу ввели тваринам розроблену вакцину, а через три тижні мавп інфікували SARS-CoV-2 – збудником хвороби COVID-19. Мавпи, які отримали найвищу дозу вакцини, отримали найкращу захисну дію: через сім днів після того, як тварин заразили, дослідники не виявили у них інфекції. Деякі з тварин, яким ввели меншу дозу вакцини,  мали легкий перебіг захворювання.

У чотирьох тварин, яких залучили в експеримент, розвинувся високий рівень вірусної РНК у кількох частинах тіла та важка пневмонія.

Результати "дають нам велику впевненість", що вакцина діятиме й на людей,
– зазначив Менг Вайнінг, співавтор дослідження.

Вчені зазначили, що розроблена формула вакцини доступна для створення в країнах із рівнем доходу нижче середнього.

Втім, кількість тварин була занадто мала, щоб дати статистично значущі результати. До того ж, у мавп не розвиваються найважчі симптоми, які викликає SARS-CoV-2 у людини.

Дослідники Sinovac визнають, що "ще не слід вважати тварин ідеальною моделлю для вивчення SARS-CoV-2", але покладають великі надії саме на цю формулу вакцини.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Міфи про коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я дослідження Медицина Лікування Новини Здоров'я Вакцинація Китай
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