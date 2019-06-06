Вперше вдалося надрукувати рогівку ока на 3D принтері: фото

Група дослідників надрукувала за допомогою стовбурових клітин рогівку ока на 3D-принтері.

Рогівка – це тонкий епітеліальний шар, який покриває зіницю і захищає око від зовнішнього середовища. Будь-яке пошкодження тканини може призвести до проблем з зором.

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Якщо ж рогівка мутніє, то лазером видаляють частину шару та замінюють уражену рогову оболонку на донорську або штучну. Черга на донорську становить 6 років. Штучна оболонка, яку виготовляють з синтетичних полімерів, гірше приживається та швидше мутніє.

Вчені з Університету Меріленда, Уханьского університету і Східно-Китайського політехнічного університету для створення штучної біосумісної рогівки застосували метод 3D-друку, пише журнал Biofabrication.

Як картридж для принтера використовували "чорнило" з колагенової міжклітинної речовини самої рогівки і стовбурові клітини.



Вчені надрукували рогівку ока на 3D принтері

Форму і розмір рогівки можна підібрати для кожного пацієнта індивідуально. Для цього його очі скануються, і комп'ютер перетворює цю інформацію на команди для 3D-принтера.

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Дослідження показало, що в перший день після друку життєздатними залишалися понад 90% клітин, а на сьомий день – 83%. При цьому для друку використовували порівняно недорогий біопринтер, а сам процес зайняв менш як десять хвилин.



Форму і розмір рогівки можна підібрати для кожного пацієнта індивідуально

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