Вперше вдалося надрукувати рогівку ока на 3D принтері: фото

375 Читать новость на русском
Вперше вдалося надрукувати рогівку ока на 3D принтері: фото
Вперше вдалося надрукувати рогівку ока на 3D принтері: фото / profitonlinefromhome.com

Група дослідників надрукувала за допомогою стовбурових клітин рогівку ока на 3D-принтері.

Рогівка – це тонкий епітеліальний шар, який покриває зіницю і захищає око від зовнішнього середовища. Будь-яке пошкодження тканини може призвести до проблем з зором.

Читайте також: Що робити при травмі очей

Якщо ж рогівка мутніє, то лазером видаляють частину шару та замінюють уражену рогову оболонку на донорську або штучну. Черга на донорську становить 6 років. Штучна оболонка, яку виготовляють з синтетичних полімерів, гірше приживається та швидше мутніє.

Вчені з Університету Меріленда, Уханьского університету і Східно-Китайського політехнічного університету для створення штучної біосумісної рогівки застосували метод 3D-друку, пише журнал Biofabrication.

Як картридж для принтера використовували "чорнило" з колагенової міжклітинної речовини самої рогівки і стовбурові клітини.

Вчені надрукували рогівку ока на 3D принтері
Вчені надрукували рогівку ока на 3D принтері

Форму і розмір рогівки можна підібрати для кожного пацієнта індивідуально. Для цього його очі скануються, і комп'ютер перетворює цю інформацію на команди для 3D-принтера.

Читайте також: Вперше надрукували живе серце на 3D-принтері: фото

Дослідження показало, що в перший день після друку життєздатними залишалися понад 90% клітин, а на сьомий день – 83%. При цьому для друку використовували порівняно недорогий біопринтер, а сам процес зайняв менш як десять хвилин.

Форму і розмір рогівки можна підібрати для кожного пацієнта індивідуально
Форму і розмір рогівки можна підібрати для кожного пацієнта індивідуально

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Вознесіння Господнє 2019: традиції свята
сьогодні
25014
Теги: Новини Техно Штучний інтелект Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Здоров’я очей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
сьогодні 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 4943
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1675
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
4 червня 15:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 16004
Тест: що ви знаєте про секс?
4 червня 08:45 Тест: що ви знаєте про секс?
Олександр Бевза 10191
Які корисні властивості рослинного молока
1 червня 12:51 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 1296
Новини
Більше новин
Залиште відгук