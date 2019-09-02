Вперше вдалося виростити зубну емаль: фото

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Вперше вдалося виростити зубну емаль
Вперше вдалося виростити зубну емаль / naked-science.ru

Китайським вченим вперше вдалося створити спеціальну текстуру, яка здатна відновлювати емаль, лікувати зуби і заповнювати в них порожнечу.

Руйканг Танг з Чжецзянського університету в Китаї і його колеги створили спеціальний гель з кластерів кальцію та фосфату – блоків зубної емалі, пише ScienceAdvances.

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Синтетична емаль міцно закріплюється на кристалах гідроксиапатиту – імітатора натуральної емалі зубів, формуючи міцну плівку.

При випробуваннях розробки вчені використовували у штучному середовищі, що імітує порожнину рота людини, справжні людські зуби, яких пошкодила кислота. Після цього на ці зуби нанесли гель.

Протягом 48 годин після експерименту нова емаль почала відновлюватися.

Ймовірно, це пов'язано з тим, що при нормальному розвитку зубів емаль, яка формується, покрита неупорядкованим шаром частинок кальцію і фосфату – як в гелі – що сприяє її зростанню.

Природна емаль (native) та синтетична (repaired)
Природна емаль (native) та синтетична (repaired)

Товщина нового емалевого покриття при одноразовому застосуванні гелю становила всього 2,7 мікрометра. Це приблизно в 400 разів тонше, ніж природний шар зубної емалі.

При цьому, вчені зазначають, що гель можна наносити неодноразово, тим самим отримуючи потрібну товщину шару емалі.

Науковці сподіваються, що гель зможе відновлювати зубну емаль, тим самим перешкоджаючи виникненню і розвитку карієсу.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я дослідження Стоматологія Профілактика захворювань
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