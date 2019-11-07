Вперше за багато років знайшли новий штам ВІЛ: чим це небезпечно
Американські вчені вперше за 19 років виявили новий штам вірусу імунодефіциту людини. За їхніми словами, він не є небезпечнішим за відомі штами.
Дослідженням займалися в лабораторії Abbott Laboratories і Місурійському університеті, повідомляє телеканал CNN.
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У ВІЛ є кілька штамів, і, як і інші віруси, він здатний змінюватися і мутувати з плином часу. Вченим важливо знати всі підтипи вірусу, щоб точно виявляти його за допомогою тестів. Також це необхідно для розробки методів лікування і профілактики.
Новий штам ВІЛ піддається такому ж лікуванню
Новий штам належить групі М виду ВІЛ-1.
"Приводом для паніки або навіть занепокоєння немає", – підкреслили автори дослідження. За їхніми словами, мало людей заражені цим штамом.
Передбачається, що проти нього діють ті ж препарати, що й проти інших підтипів.
За оцінками ВООЗ, на Землі близько 36,7 мільйонів людей, що живуть з ВІЛ.
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