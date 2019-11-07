Вперше за багато років знайшли новий штам ВІЛ: чим це небезпечно

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Новий штам ВІЛ
Новий штам ВІЛ / unsplash.com

Американські вчені вперше за 19 років виявили новий штам вірусу імунодефіциту людини. За їхніми словами, він не є небезпечнішим за відомі штами.

Дослідженням займалися в лабораторії Abbott Laboratories і Місурійському університеті, повідомляє телеканал CNN.

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У ВІЛ є кілька штамів, і, як і інші віруси, він здатний змінюватися і мутувати з плином часу. Вченим важливо знати всі підтипи вірусу, щоб точно виявляти його за допомогою тестів. Також це необхідно для розробки методів лікування і профілактики.

Новий штам ВІЛ піддається такому ж лікуванню
Новий штам ВІЛ піддається такому ж лікуванню

Новий штам належить групі М виду ВІЛ-1.

 
ВІЛ – що це?
Це ретровірус, який впливає на ДНК, а також на нервову систему. Ця інфекція вбиває клітини людської імунної системи. В результаті хворий страждає від усіх бактерій навколо, навіть найнезначніших. Її імунітет стає надзвичайно ослабленим. СНІД без ВІЛ існувати не може. А от ВІЛ без СНІДу – цілком.

"Приводом для паніки або навіть занепокоєння немає", – підкреслили автори дослідження. За їхніми словами, мало людей заражені цим штамом.

Передбачається, що проти нього діють ті ж препарати, що й проти інших підтипів.

За оцінками ВООЗ, на Землі близько 36,7 мільйонів людей, що живуть з ВІЛ.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина ВІЛ
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