Вперше заморожену яйцеклітину успішно доростили та заморозили в лабораторії

Яйцеклітину, яку лікарі вилучили з жінки раніше терміну, вдалося штучно доростити в лабораторії та заморозити.

Завдяки цьому методу, жінка змогла народити здорового хлопчика, пише Annals of Oncology.

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Репродуктологи з Парижа зуміли допомогти онкохворій жінці, застосувавши на її яйцеклітині абсолютно нову методику. 29-річній жінці видалили пухлину і призначили хіміотерапію. Оскільки дітей у неї ще не було, вона хотіла зберегти свою фертильність.

Зазвичай жінкам призначають гормональну стимуляцію, аби яйцеклітини дозріли всередині яєчника, а потім їх можна забрати та заморозити. Проте онкологи побоялись, що через дію гормонів пухлина повернеться. Теоретично можна було б забрати яйцеклітини незрілими, доростити їх in vitro і повернути в яєчник. Проте, від цього відмовилась сама пацієнтка, оскільки визнала операцію занадто серйозною. Подумавши, лікарі вирішили поєднати обидва методи.

Вилучивши у пацієнтки незрілі яйцеклітини, їх дорощували впродовж 2 днів, використовуючи власну сироватку пацієнтки з додаванням гормонів. В результаті, всього шість з них досягли зрілості, після чого їх заморозили.

Після успішної хіміотерапії, жінка рік намагалась завагітніти, проте не могла. Аби не використовувати гормональну стимуляцію та не ризикувати рецидивом пухлини, лікарі використали її заморожені яйцеклітини. Після розмороження, 5 яйцеклітин успішно запліднили, й один ембріон підсадили пацієнтці. У липні 2019 року вона народила здорового хлопчика.

Фахівці довели, що виконати таку технологію успішно – можливо. Ба більше, вони застосували методику на ще двох жінках, які тепер також очікують на народження своїх дітей.

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