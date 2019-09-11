Вперше змогли омолодити організм людини на 2,5 роки

Дослідники з Каліфорнійського університету США випадково з допомогою трьох препаратів за рік змогли "перевести стрілки" біологічного годинника людини на 2,5 роки.

Біологічний вік визначає епігенетичний годинник – набір маркерів ДНК, які змінюються в міру старіння. Він показує функціональний стан організму і може як випереджати реальний, календарний вік, так і відставати від нього.

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Біомаркери старіння відкрили ще півстоліття тому. З того часу вчені намагалися придумати, як зупинити хід біологічного годинника, щоб залишатися довше молодими.

Однак експеримент під керівництвом імунолога Грегорі Фахі, який провели в Медичному центрі Стенфорда, мав іншу мету – перевірити безпечність ін'єкцій гормону росту (соматотропіну) для відновлення тканин загрудинної залози (тимусу) у людей.

Тимус – що це? Цей невеликий орган розташований у верхній частині грудної клітини, він виробляє імунні клітини Т-лімфоцити. Але з віком він скорочується в розмірах і в ньому спостерігається відкладення жирової тканини.

Деякі експерименти, переважно на тваринах, показали, що гормон росту сприяє відновленню вилочкової залози, але водночас сприяє призводить до цукрового діабету.

В дослідженні взяло участь дев'ять чоловіків у віці від 51 до 65 років, у яких протягом року брали регулярні аналізи крові, а також провели МРТ на початку і в кінці дослідження.

Разом з ін'єкціями соматотропіну учасникам експерименту прописали два широко відомих протидіабетичні препарати – прастерон і метформін.

У результаті експерименту показники крові покращилися у всіх дев'ятьох учасників, а у семи з них дійсно сталася регенерація тканин вилочкової залози.

Після цього розробник одного з найбільш точних способів вимірювання біологічного віку Стів Хорват провів власне дослідження. Він виявив, що біологічний вік усіх учасників суттєво знизився. Знижувався цей показник у шести людей, які здали аналіз крові після шести місяців, як експеримент закінчився.

12-місячний експеримент показав, що у середньому в учасників біологічний вік знизився на 2,5 роки.

Тепер необхідно проаналізувати вплив ін'єкцій в ході спеціального, більш масштабного дослідження.

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