Вперше змогли повністю побороти вірус герпесу

Учені використовували технологію CRISPR, щоб впоратися з вірусом герпесу, включаючи його сплячі копії. Експерименти підтвердили, що технологія працює.

Дослідження провели науковці з Гарвардської медичної школи.

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Герпес це не найнебезпечніший, але дуже неприємний вірус. Він проникає в слизові оболонки носа, рота або статевих органів, а потім в нервові клітини, де залишається назавжди. Періодично хвороба прокидається і проявляється висипанням.

Система CRISPR – що це? Нова технологія, за допомогою якої можна редагувати ДНК різних організмів, в тому числі з метою лікування спадкових захворювань.

У дуже рідкісних випадках герпес може мати серйозні наслідки й спровокувати запалення мозку або сліпоту. Зараз хвороба вважається невиліковною, а противірусні препарати прибирають тільки симптоми герпесу, але не його причини. Дослідники сподіваються знайти ліки за допомогою генного редагування.

Як проходило дослідження?

Вчені використовували людські фібробласти, заражені герпесом. Зруйнувати вийшло як активні віруси, так і сплячі копії, до яких не можуть дістатися звичайні ліки.

Наступна мета вчених – розробити спосіб доставляння інструментів CRISPR в нейрони, де знаходиться прихований резерв вірусу. Тоді можна буде говорити про повноцінну терапії для людей зі слабким імунітетом, які дуже важко переносять герпес.

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