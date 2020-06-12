Усі віруси мутують – це цілком нормальний процес і новий коронавірус не є винятком. У ВООЗ запевняють, що мутація коронавірусу ніяк не вплине на ефективність потенційної вакцини проти COVID-19.

Головний вчений з Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан впевнений в тому, що мутація коронавірусу не вплине на ефективність потенційної вакцини проти коронавірусу, повідомляє CNN.

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Річ у тім, що мутації виявили лише в тих частинках вірусу які жодним чином не впливають на імунну відповідь.

В тих частинах вірусу, які можуть змінити ефективність вакцини – шипований білок, що зв'язує рецептор, – мутацій не виявлено,

– заявив Свамінатан.

Вчений додав, що коронавірус продовжує змінюватися, і людство повинно це відстежувати.

У різних частинах світу COVID-19 відрізняється – чи потрібні будуть різні вакцини?

Оскільки коронавірус мутує, у різних країнах світу він відрізняється. Втім, Свамінатан заявив, що ці зміни не такі суттєві, щоб це якось впливало на дію вакцини.

Також добре випробувати одну вакцину в багатьох різних країнах, тому що це різні популяції, різні генетики, різні фактори ризику, і ВООЗ дуже хотіла б бачити кандидатів (вакцин – ред.), які розробляють і тестують в багатьох країнах,

– зауважив Свамінатан.