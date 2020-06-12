Чи вплинуть мутації COVID-19 на ефективність вакцини: відповідь ВООЗ
Усі віруси мутують – це цілком нормальний процес і новий коронавірус не є винятком. У ВООЗ запевняють, що мутація коронавірусу ніяк не вплине на ефективність потенційної вакцини проти COVID-19.
Головний вчений з Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан впевнений в тому, що мутація коронавірусу не вплине на ефективність потенційної вакцини проти коронавірусу, повідомляє CNN.
До теми: COVID-19 мутує: що це означає та чи стане це перешкодою для винайдення вакцини
Річ у тім, що мутації виявили лише в тих частинках вірусу які жодним чином не впливають на імунну відповідь.
В тих частинах вірусу, які можуть змінити ефективність вакцини – шипований білок, що зв'язує рецептор, – мутацій не виявлено,
– заявив Свамінатан.
Вчений додав, що коронавірус продовжує змінюватися, і людство повинно це відстежувати.
У різних частинах світу COVID-19 відрізняється – чи потрібні будуть різні вакцини?
Оскільки коронавірус мутує, у різних країнах світу він відрізняється. Втім, Свамінатан заявив, що ці зміни не такі суттєві, щоб це якось впливало на дію вакцини.
Також добре випробувати одну вакцину в багатьох різних країнах, тому що це різні популяції, різні генетики, різні фактори ризику, і ВООЗ дуже хотіла б бачити кандидатів (вакцин – ред.), які розробляють і тестують в багатьох країнах,
– зауважив Свамінатан.
На якій стадії розробка вакцини проти COVID-19Нині по всьому світу розробляють близько 200 кандидатів на вакцину проти коронавірусу.
10 потенційних препаратів вже випробовують на людях:
- США – 4;
- Китай – 5;
- Велика Британія – 1.