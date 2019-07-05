Як матюки впливають на психічне здоров'я людини

Лайка – це прояв негативних емоцій, тому такі слова мають вплив на психіку людини. Стримування емоцій або занадто сильне проявлення можуть мати вплив на наше здоров'я.

Здоров'я 24 звернулося до лікаря-психолога та гештальт-терапевта Вікторії Скуратової та політолог, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдана Петренка, щоб з'ясувати яку шкоду та користь має ненормативна лексика та як перестати її вживати.

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Як шкодять матюки психічному здоров'ю?

За словами психологині Вікторії Скуратової, матюки можуть шкодити людині, що матюкається, та тій, що чує нецензурну лексику. Якщо говорити про людину, яка матюкається, то шкода може бути у випадку коли ненормативна лексика використовується для того, щоб заглушити присутність неприємних почуттів і переживань (наприклад сором, страх та ін.).

Психолог Вікторія Скуратова “В такому разі, людина ніби ховає себе справжнього за ненормативною лексикою, не дозволяючи справжнім почуттям бути, блокує ці почуття. Якщо почуття блокуються, то можуть бути всілякі психосоматичні прояви, тобто тіло може реагувати різними варіантами поганого фізичного самопочуття.”

Богдан Петренко зазначив, що якщо не зловживати лайкою, вона не матиме значного негативного впливу.



Матюки шкодять тим, на кого вони направлені фото \ pixbay.com

Директор Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко “Усе в малих дозах ліки, у великих – отрута. Те ж стосується і використання лайки. Феномен Леся Подерв'янського полягає у тому, що він популярний саме в колах інтелігенції, а не серед тих, для кого матюк – це повсякденність. Якщо ж у людини матюк – це невикорінена частина мови, то це безперечно отруює фон для його оточення, створює їм дискомфортне середовище (але не для носія мату, для нього матюкатись – це норма)”.

Якщо говорити, про людину, яка чує ненормативну лексику, то шкода може бути як тій людині яка пасивно слухає цю лексику (розмова з кимось іншим) так і тій людині яка активно брала участь у бесіді, на яку і була направлена лексика.

В першому випадку, це можна вважати порушенням власних кордонів, особистого простору. Частіше за все людина не буде просити, щоб матюки припинились, а буде мовчки терпіти злість, сором, страх, відразу і т.д.

Психолог Вікторія Скуратова “Якщо ж лексика направлена на людину, то тут також можна зіштовхнутися майже з такими ж почуттями, тут більше шансів відповісти на образу і проявити свої почуття, але також можна з якоїсь причини "залишити все в собі"”.

В обох цих випадках, як і в випадку з людиною, яка матюкається – це може спричинити різноманітні психосоматичні прояви, не кажучи вже про психологічний дискомфорт.

Чи є користь від ненормативної лексики?

Вікторія Скуратова зазначила, що користь теж може бути, якщо за допомогою ненормативної лексики допомагати вивільненню гніву, або інших "стриманих" почуттів. Це може бути одним зі способів "розрядки", зняття напруги особливо якщо це свідомий спосіб.

Директор Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко “За великим рахунком, єдиний плюс від лайливих слів – для частини з тих, хто не говорить постійно матюками", – це випускання пару. На кшталт ляльок керівника для побиття співробітниками у Японії”.

Як перестати матюкатись?

Для того, щоб перестати матюкатись, потрібно зрозуміти чому саме ви матюкаєтесь. Якщо це через страх, сором, або якесь інше почуття, то важливо знайти причину цих проявів.

Психолог Вікторія Скуратова “Розуміння того, що з людиною відбувається, дає їй вибір, як діяти в тій, чи іншій ситуації (в цьому випадку матюкатись чи ні). Для того, щоб краще себе зрозуміти, рекомендую звернутись до психолога – зі спеціалістом розібратися з цим питанням можна швидше і якісніше”.

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