Як цукор впливає на мозок

Датські вчені дослідили те, як цукор впливає на систему винагороди мозку. У результаті дослідники прийшли до висновку, що надмірне споживання сахарози викликає звикання, як наркотики, і може стати причиною епідемії ожиріння.

Дослідники з Орхуського університету провели експеримент на свинях, оскільки звивини мозку тварини схожі на людські, а великий розмір дозволяє побачити глибокі структури за допомогою сканерів. Дослідження було опубліковане на Scientific Reports.

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Що цікаво, спершу автори розпочали дослідження з метою зруйнувати міф про те, що цукор впливає на мозок і тіло. Однак згодом вчені з'ясували протилежне.

Експеримент зі свинями тривав 12 днів. Щодня їх годували двома літрами цукрової води і тричі зробили МРТ – до початку дослідження, після першого дня і в кінці. Результати показали, що відбулися серйозні зміни в дофаминовій і опіоїдній системах мозку тварин.



Цукор викликає залежність / Unsplash

За словами автора, опіоїдна система, пов'язана з відчуттям благополуччя і задоволенням, була активована після першого прийому цукрової води.

"Якщо цукор може змінити систему винагороди мозку вже через 12 днів, неважко уявити, що природні стимули, такі як навчання або соціальна взаємодія, відсуваються на задній план і замінюються тягою до цукру", – вважає дослідник Майкл Вінтердал.

Система винагороди мозку – що це? Це група нервових структур, відповідальних за стимулювання бажань і потягів, задоволення.

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