Врятує від смерті: створили наноліки від передозування кокаїном

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Створили наноліки від передозування кокаїном
Створили наноліки від передозування кокаїном / g1.globo.com

Бразильські дослідники з Федерального університету штату Гояс розробили препарат, який може врятувати життя людині після передозування кокаїном.

Вчені провели всі можливі лабораторні дослідження над морськими свинками, пише Globo.

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Гризуни отримували ін’єкції кокаїну, доза яка є смертельною для більшості людей.

Після чого вчені вводили наноліки. Навіть у найкритичніших випадках через три хвилини після введення препарату він нормалізував стан тварин.

Тести ліки на тварин показали 100% ефективний результат.

Наноліки діють так: вони зв’язують наночастинки наркотику і не дозволяють йому впливати на організм. До того ж, препарат здатний нормалізувати тиск. Виводиться він через печінку природнім шляхом.

Для проведення тестування на людях, дослідникам потрібно залучити фармацевтичні компанії.

За словами вчених, подальші розробки цього препарату допоможе створити універсальні ліки для боротьби й з іншими отруйними речовинами. Таким чином, це може врятувати багато життів.

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Теги: Здоров'я Лікування Наркотики дослідження Отруєння
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