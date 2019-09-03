Все по колу: чому повторюємо старі помилки у нових стосунках

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Чому повторюємо старі помилки у нових стосунках
Чому повторюємо старі помилки у нових стосунках / thesun.co.uk

Люди залишаються вірними своєму характеру, коли змінюють партнерів і занурюються в нові романтичні відносини – заявили канадські вчені.

У дослідженні, яке тривало впродовж восьми років, Меттью Джонсон (Matthew Johnson) та Франц Нейєр (Franz Neyer) опитали 554 особи, пише Journal of Family Psychology.

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Вчені аналізували характер романтичних відносин в чотири періоди:

– за рік до розлучення з першим партнером (середня тривалість відносин до цього моменту становила три роки) і в їх останній рік разом,

– на початку нових відносин і через рік після цього.

Загалом дослідники зосередилися на семи аспектах романтичних взаємин:

  • задоволення відносинами,
  • задоволення сексуальним життям,
  • кількість статевих контактів,
  • суб'єктивна оцінка нестабільності відносин (опитування на кшталт "Чи думали ви коли-небудь, що вашим відносинам щось загрожує?"),
  • частота конфліктів,
  • ступінь довіри,
  • позитивне ставлення до партнера.

Також експерти врахували стать і вік учасників, тривалість перших відносин під час дослідження.

З'ясувалося, що в нових відносинах змінювалися лише два аспекти – зростала частота сексуальних контактів, а також відверте захоплення партнером. Для визначення останнього учасники відповідали на такі питання: "Наскільки ви цінуєте свого партнера?" і "Наскільки ви ним захоплюєтеся?".

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Всі інші аспекти не змінювалися.

З одного боку, люди, судячи з усього, на своїх помилках не вчаться, через що їх старі проблеми переходять з одних відносин в інші. З іншого боку, наявність партнера в романтичних стосунках може вказувати на стабільність характеру людини, її бажань і очікувань щодо партнера і відносин.

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Теги: дослідження Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
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