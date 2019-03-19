Все почалося з кашлю: на Рівненщині від кору померла 9-річна дівчинка

На Рівненщині у 9-річної дівчинки, що захворіла ще в листопаді, виявили важку форму кору. У п'ятницю, 15 березня, вона померла.

За словами батьків, усе почалося з кашлю, а переросло у двобічну пневмонію.

Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

Згодом під час лікування медики виявили важку форму кору. За попередніми даними, дитина не мала щеплення, хоча в неї була довідку про вакцинацію.

Кір – що це? Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

На Сумщині від кору постраждала вагітна жінка

У пологовому в жінки виявили вірус уже після того, як вона народила. Дитина здорова, принаймні поки жодних проявів хвороби в неї немає. Але ризик того, що вірус передався від матері – великий, кажуть лікарі.

Відсоток передачі кору від матері до дитини – 100%. На даному етапі дитина знаходиться в інкубаційному періоді, який триватиме ще 2 тижні,

– сказала завідувачка відділення новонароджених у Сумах Ірина Костіна.

Профілактика від кору

Як переконують медики, найбільш дієвим захистом від кору є вакцинація. Її колять дитині у 12 місяців та 6 років.

"У країнах, де вакцинація від кору охоплює більшість населення, люди перестають хворіти на кір. І неприйнятною є ситуація, коли в час доказової медицини, лікарі чи інший медичний персонал відмовляє молодих батьків від щеплення дітей. Вважаю, що це своєрідний медичний злочин", – заявила екс-заступник міністра охорони здоров’я Оксана Сивак.

Вона також запевнила, що вакцина проти кору "безпечна, надійна та ефективна". Адже цю вакцину використовують не лише в Україні, але і в багатьох інших європейських країнах.

Скільки людей в Україні померли від кору

Загалом із 28 грудня 2018 року до 14 березня 2019 року на кір в Україні захворіло 30 795 людини — 13 825 дорослих і 16 970 дітей. З початку року від кору померло 12 людей.



Епідемія кору

Симптоми кору

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.