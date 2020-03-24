Все працює, але людей майже немає, – українець розповів, як зараз живе Італія

Обмежувальні заходи через коронавірус в Італії стають строгішими, зокрема – зростають штрафи за порушення карантину. Крім того, до влади надійшла на розгляд петиція щодо заборони всіх туристичних поїздок по країні до 31 липня.

Про це у ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів українець Владислав Ковальчук, який живе у Мілані.

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Він підкреслив, що без нагальної потреби виходити на вулицю – абсолютно заборонено. Навіть у магазин, якщо двоє людей живуть разом, може вийти хтось один з них. "Мої знайомі пішли вдвох, разом поверталися, їх зустріла поліція і оштрафувала на 206 євро", – зазначив Ковальчук.

Італійці самі відмовилися від громадського транспорту й самоізолювалися. Метро працює, автобуси також, всі дотримуються графіку. Але там майже ніхто не їздить – зазвичай одна або дві людини. Хіба зранку, можливо, трошки більше,

– запевнив українець.

Й пояснив: усі дуже налякалися, коли від вірусу в країні за день почало помирати по 800 людей, а щодоби його виявляли у понад 6000 осіб. Тож зараз італійці стараються взагалі не виходити з дому. Проте є й випадки коли люди, зокрема ті, які є у групі ризику, порушують умови карантину.

Важливо! Загальна кількість заражених в Італії досягла 64 тисячі осіб. Проте голова служби цивільної оборони Анджело Борреллі заявив, що кількість хворих може бути у 10 раз більшою. Адже у розпал пандемії перевірка найчастіше обмежувалася людьми, які зверталися в лікарню.

Коронавірус в Італії: що відомо

Вже другий поспіль день кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом та випадків смерті у країні зменшується.

Італійцям можна виходити на вулицю лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках потрібно мати відповідний дозвіл.

Коронавірусом заразилися щонайменше 2629 медичних працівників, 13 з них померли.



Де карають позбавленням волі за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу