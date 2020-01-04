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Все про екстрену контрацепцію: коли та як застосовувати

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Правила екстреної контрацепції / unsplash.com

Якщо ви не плануєте зачати дитину – не забувайте про контрацепцію. А оскільки до сих пір не придуманий спосіб зі 100% захистом, тема екстреної контрацепції ще як актуальна.

Екстрена контрацепція може запобігти до 95% вагітностей при прийомі протягом 5 діб після статевого контакту, розповіла гінекологиня Яні Філіпова. 

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Коли виконують екстрену контрацепцію?

  • Незахищені статеві контакти (в пориві пристрасті); 
  • Неправильне використання протизаплідних засобів (презерватив порвався, наприклад);
  • Побоювання з приводу ефективності контрацептиву (пропуск в прийомі КОК, експульсія внутрішньоматкової спіралі);
  • Сексуальне насилля. 

Які існують методи екстреної контрацепції

Методами екстреної контрацепції (ЕК) є мідьвмісні внутрішньоматкові спіралі і таблетовані препарати. Мідьвмісні ВМС є найбільш ефективним методом екстреної контрацепції (до 99%).

Таблетовані препарати, рекомендовані ВООЗ: уліпрістал ацетат, левоноргестрел або КОК (етіністрадіол + левоноргестрел). КОК за методом Юзпе показали меншу ефективність і велику ймовірність побічних ефектів.

Екстрену контрацепцію потрібно провести якнайшвидше після сексу
Екстрену контрацепцію потрібно провести якнайшвидше після сексу \ unsplash.com

  • Чим раніше після статевого контакту використаний метод екстреної контрацепції, тим вище його ефективність.
  • Методами ЕК можна перервати вже наявну вагітність або завдати шкоди вже розвинутому ембріону. Це не аборт (блокується овуляція або запліднення). Якщо імплантація вже сталася, перервати вагітність метолами ЕК неможливо.
  • Абсолютних медичних протипоказань чи обмежень за віком не існує. Гормональні форми ЕК безпечніше за КОК, оскільки застосовуються короткочасно.
  • Таблетовані форми ЕК можуть бути менш ефективні у жінок з надмірною вагою.
  • Препарати, що використовуються для ЕК, не завдають шкоди майбутній фертильності.
  • Побічні ефекти: нудота, блювота, слабкість, порушення менструального циклу. Якщо протягом 2 годин після прийому таблетки виникає блювота, прийом препарату необхідно повторити.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я Жіноче здоров’я Секс
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