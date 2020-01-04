Все про екстрену контрацепцію: коли та як застосовувати
Якщо ви не плануєте зачати дитину – не забувайте про контрацепцію. А оскільки до сих пір не придуманий спосіб зі 100% захистом, тема екстреної контрацепції ще як актуальна.
Екстрена контрацепція може запобігти до 95% вагітностей при прийомі протягом 5 діб після статевого контакту, розповіла гінекологиня Яні Філіпова.
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Коли виконують екстрену контрацепцію?
- Незахищені статеві контакти (в пориві пристрасті);
- Неправильне використання протизаплідних засобів (презерватив порвався, наприклад);
- Побоювання з приводу ефективності контрацептиву (пропуск в прийомі КОК, експульсія внутрішньоматкової спіралі);
- Сексуальне насилля.
Які існують методи екстреної контрацепції
Методами екстреної контрацепції (ЕК) є мідьвмісні внутрішньоматкові спіралі і таблетовані препарати. Мідьвмісні ВМС є найбільш ефективним методом екстреної контрацепції (до 99%).
Таблетовані препарати, рекомендовані ВООЗ: уліпрістал ацетат, левоноргестрел або КОК (етіністрадіол + левоноргестрел). КОК за методом Юзпе показали меншу ефективність і велику ймовірність побічних ефектів.
Екстрену контрацепцію потрібно провести якнайшвидше після сексу \ unsplash.com
- Чим раніше після статевого контакту використаний метод екстреної контрацепції, тим вище його ефективність.
- Методами ЕК можна перервати вже наявну вагітність або завдати шкоди вже розвинутому ембріону. Це не аборт (блокується овуляція або запліднення). Якщо імплантація вже сталася, перервати вагітність метолами ЕК неможливо.
- Абсолютних медичних протипоказань чи обмежень за віком не існує. Гормональні форми ЕК безпечніше за КОК, оскільки застосовуються короткочасно.
- Таблетовані форми ЕК можуть бути менш ефективні у жінок з надмірною вагою.
- Препарати, що використовуються для ЕК, не завдають шкоди майбутній фертильності.
- Побічні ефекти: нудота, блювота, слабкість, порушення менструального циклу. Якщо протягом 2 годин після прийому таблетки виникає блювота, прийом препарату необхідно повторити.
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