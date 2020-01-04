Все про екстрену контрацепцію: коли та як застосовувати

Якщо ви не плануєте зачати дитину – не забувайте про контрацепцію. А оскільки до сих пір не придуманий спосіб зі 100% захистом, тема екстреної контрацепції ще як актуальна.

Екстрена контрацепція може запобігти до 95% вагітностей при прийомі протягом 5 діб після статевого контакту, розповіла гінекологиня Яні Філіпова.

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Коли виконують екстрену контрацепцію?

Незахищені статеві контакти (в пориві пристрасті);

Неправильне використання протизаплідних засобів (презерватив порвався, наприклад);

Побоювання з приводу ефективності контрацептиву (пропуск в прийомі КОК, експульсія внутрішньоматкової спіралі);

Сексуальне насилля.

Які існують методи екстреної контрацепції

Методами екстреної контрацепції (ЕК) є мідьвмісні внутрішньоматкові спіралі і таблетовані препарати. Мідьвмісні ВМС є найбільш ефективним методом екстреної контрацепції (до 99%).

Таблетовані препарати, рекомендовані ВООЗ: уліпрістал ацетат, левоноргестрел або КОК (етіністрадіол + левоноргестрел). КОК за методом Юзпе показали меншу ефективність і велику ймовірність побічних ефектів.



Екстрену контрацепцію потрібно провести якнайшвидше після сексу \ unsplash.com

Чим раніше після статевого контакту використаний метод екстреної контрацепції, тим вище його ефективність.

Методами ЕК можна перервати вже наявну вагітність або завдати шкоди вже розвинутому ембріону. Це не аборт (блокується овуляція або запліднення). Якщо імплантація вже сталася, перервати вагітність метолами ЕК неможливо.

Абсолютних медичних протипоказань чи обмежень за віком не існує. Гормональні форми ЕК безпечніше за КОК, оскільки застосовуються короткочасно.

Таблетовані форми ЕК можуть бути менш ефективні у жінок з надмірною вагою.

Препарати, що використовуються для ЕК, не завдають шкоди майбутній фертильності.

Побічні ефекти: нудота, блювота, слабкість, порушення менструального циклу. Якщо протягом 2 годин після прийому таблетки виникає блювота, прийом препарату необхідно повторити.

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