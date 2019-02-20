Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
Кожна людина відчувала неприємні наслідки занадто активної праці на дачі або надто інтенсивних тренувань у спортзалі. Це крепатура, яка може на кілька днів вибити людину з колії.
Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповів Олег Малетич, лікар ортопед-травматолог Медичного центру "Медікавер".
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Отже, крепатура – болісні відчуття в м'язах після інтенсивної фізичної роботи.
Чому виникає м’язова крепатура?
М’язова крепатура виникає після нерегулярного, раптового, силового навантаження, що супроводжується:
- виділенням молочної кислоти, яка накопичується у м’язах під час заняттям спортом;
- мікротравмуванням м’язових волокон, ступінь пошкодження якого залежить від інтенсивності та тривалості тренувань.
Чи допомагає крепатура росту м’язів?
Що робити, щоб зняти\зменшити больові відчуття?
- Кінезіологічне тейпування – метод швидкого та ефективного лікування, що допомагає зменшити втому та біль у м’язах на 70-80%. Він стимулює кровообіг, зменшує набряк. М’язовий тонус підтримується на необхідному рівні, причому амплітуда руху абсолютно не обмежується. Виключає можливість розтягнень м’язів.
Кінезіологічне тейпування допоможе зняти больові відчуття
- Ударно-хвильова терапія яка стимулює кровообіг, сприяє прискоренню загоєння мікротравмованих м’язових волокон і таким чином також допомагає впоратися з болями у м’язах.
- Регулярне дозоване фізичне навантаження.
Чи має крепатура супроводжувати кожне силове заняття спортом?
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