Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити

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Крепатура – біль у м'язах
Крепатура – біль у м'язах / poddavleniem.ru

Кожна людина відчувала неприємні наслідки занадто активної праці на дачі або надто інтенсивних тренувань у спортзалі. Це крепатура, яка може на кілька днів вибити людину з колії.

Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповів Олег Малетич, лікар ортопед-травматолог Медичного центру "Медікавер".

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Отже, крепатура – болісні відчуття в м'язах після інтенсивної фізичної роботи.

Чому виникає м’язова крепатура?

М’язова крепатура виникає після нерегулярного, раптового, силового навантаження, що супроводжується:

  • виділенням молочної кислоти, яка накопичується у м’язах під час заняттям спортом;
  • мікротравмуванням м’язових волокон, ступінь пошкодження якого залежить від інтенсивності та тривалості тренувань.

Чи допомагає крепатура росту м’язів?

 
Ортопед-травматолог  Олег Малетич
“Крепатура не допомагає нарощувати м’язи, а стає на заваді. Адже при болях в м’язах повноцінне тренування стає складнішим і відповідно менш ефективним, тому що м’язова працездатність і сила різко знижуються. Якщо протягом певного періоду занять спортом крепатура зникає, то це означає, що м’язи адаптувались до навантаження. Оскільки натреновані м’язи не знають крепатурного болю”.

Що робити, щоб зняти\зменшити больові відчуття?

  • Кінезіологічне тейпування – метод швидкого та ефективного лікування, що допомагає зменшити втому та біль у м’язах на 70-80%. Він стимулює кровообіг, зменшує набряк. М’язовий тонус підтримується на необхідному рівні, причому амплітуда руху абсолютно не обмежується. Виключає можливість розтягнень м’язів.

Кінезіологічне тейпування
Кінезіологічне тейпування допоможе зняти больові відчуття

  • Ударно-хвильова терапія яка стимулює кровообіг, сприяє прискоренню загоєння мікротравмованих м’язових волокон і таким чином також допомагає впоратися з болями у м’язах.
  • Регулярне дозоване фізичне навантаження.

Чи має крепатура супроводжувати кожне силове заняття спортом?

 
Ортопед-травматолог Олег Малетич
“Ні! Оскільки від тривалого перенавантаження силовими заняттями відбувається постійне мікропошкодження м’язових волокон. Це може призвести до запальних процесів м’яза (міозитів, тендинітів)”.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: Здоров'я 24
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