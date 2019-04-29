Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися

За статисткою, 50% людей які вживають алкоголь, періодично відчувають на собі похмілля – стан алкогольного отруєння, яке порушує функціонування всього організму. Часто люди в цьому стані потребують невідкладної допомоги і підтримки.

Здоров'я 24 звернулося до доцента кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Сергія Акентьєва, нарколога Олега Страшока та психолога Вікторії Скуратової, щоб з’ясувати, що таке похмілля, чому воно виникає, як його лікувати та що робити, щоб не виникало такого стану.

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Перш ніж говорити про наслідки алкогольного отруєння, варто нагадати, що в організмі людини існує спеціальна система детоксикації, яка очищає організм від токсинів. Ця система представлена кооперативною діяльністю системи імунітету, печінки та екскреторних органів: нирок, шлунково-кишкового тракту, легенів і шкіри. Останні виводять з організму токсичні речовини. Система детоксикації запускає процеси біотрансформації (перетворення) токсинів, результатом яких є утворення менш токсичних речовин, які легко виводяться з організму.



Похмілля – дуже небезпечний стан, який потрібно лікувати // фото: Vincarta

Проте, на жаль, існує ще один шлях перетворення чужорідних речовин – так званий "летальний синтез". У результаті розчеплення таких речовин, як метиловий, етиловий спирти, етиленгліколь, фосфорорганічні сполуки, утворюються більш токсичні метаболіти, що, власне, і зумовлює, отруєння. Наприклад, при отруєнні етиловим спиртом, у результаті його біотрансформації, утворюється ацетальдегід, який в 10 разів токсичніший за сам спирт.

Симптоми похмілля

Станом похмілля прийнято вважати низку суб'єктивно неприємних відчуттів або симптомів, які виникають через декілька годин або на наступний день після вживання алкоголю.

Похмілля – симптоми Нестерпний головний біль пульсуючого характеру; Сухість у роті, печія, спрага; Серцебиття, порушення ритму серця; Підсилене виділення сечі, порушення випорожнення; Різке психічне сприйняття навколишнього середовища, тремтіння кінцівок і всього тіла, дратівливість; Почервоніння очей, чутливість до світла і шуму, втрата апетиту; Депресія, може охопити так звана "адреналінова туга" – почуття провини, відчуття, що напередодні зробив щось неналежне і неправильне.

Причини винекнення похмілля

Такий стан, зазвичай, виникає у випадку вживання алкоголю в дозах, які значно перевищують індивідуальні можливості людини окислити весь алкоголь. Це провокує накопичення токсичного ацетальдегіду.

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При його взаємодії з дофаміном і норадреналіном утворюються тетрагідроізохоліни, а з триптофаном – карбоніли. Ці речовини мають галюциногенну та психотропну активність. Ацетальдегід у великих дозах викликає втрату свідомості, чутливості і рухової активності. Таким чином, похмілля є ніщо інше, як отруєння оцтовим альдегідом.

Вид вжитого алкогольного напою (коньяк, бренді, віскі, джин, текіла, самогон тощо) не впливає остаточно на тяжкість стану похмілля. Тут має значення перевищення індивідуальної порогової дози. Вважається, що критична доза ризику виникнення похмілля у здорових людей складає 1 грам етилового спирту на 1 кілограм маси тіла.

Так, для дорослого чоловіка, вага якого складає 80 кілограмів, указана доза ризику складає 80 мілілітрів чистого етилового спирту або 200 мілілітрів горілки.

Психолог Вікторія Скуратова “Також вживання алкоголю може спричинити загострення хронічних захворювань, таких як: хронічний панкреатит, хронічний холецистит, хронічний гастрит, хронічний гастродуоденит, виразкова хвороба шлунку та інші. Також зловживання алкоголем погано впливає на функцію нирок, тому, якщо в анамнезі були ниркові хвороби, то варто вживати алкоголь з більшою обережністю”.

Як пити, щоб не було похмілля

Чи можна уникнути такого стану? Можна. Ідеально – не вживати алкоголь і запобігти отруєнню, а також тих неприємних відчуттів, що пов'язані з похміллям. Коли ж ви вживаєте алкоголь, то необхідно пам'ятати про критичну дозу виникнення похмілля і індивідуальну міру, яку бажано розподілити на час вечірки.



Якщо не перевищити індивідуальну дозу алкоголю – похмілля можна уникнути // фото: talkspace

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Також важливо дотримуватися таких правил:

Дозволяти собі за кожним тостом вжити один ковток спиртного. Уникати пиття алкоголю на порожній шлунок. Не змішувати різні напої (шампанське і віскі, горілку, вино і пиво). Обов'язковий перекус до і після алкоголю. Запивання апельсиновим або вишневим соком, негазованою мінеральною водою. Не забувати переривати трапезу для перебування на свіжому повітрі, для активного руху спілкування.

Доцент Сергій Акентьєв “Основне: трапеза і вживання алкоголю – це не самоціль, це не спосіб себе отруїти, а спосіб цивілізованого, культурного проведення часу в колективі. Бувалі рекомендують перед вживанням алкоголю з'їсти одну чайну ложку вершкового масла з одним яйцем. Це вас захистить від швидкого сп'яніння”.

Міцний алкоголь рідше викликає похмілля. Його частіше викликають солодкі напої, коктейлі та інші. Сивушні масла, що містяться в самогоні, темному пиві, текілі, віскі, також посилюють похмілля. Ніколи не варто змішувати різні напої та запивати алкоголь газованою водою.

Нарколог Олег Страшок “Також велике значення має загальний стан організму та можливість добре відпочити, поспати. Якщо такої можливості нема, то не рекомендується вживати алкогольні напої. Також варто утриматися від вживання, якщо маєте погане почуття, хворобливий стан. Категорично забороняється вживати алкоголь у банях та саунах”.

Як позбутися похмілля

У разі виникнення симптомів похмілля, больові відчуття під час похмілля може послабити ацетилсаліцилова кислота: "Упсарин Упса", "Аспірин-С". Але у великих кількостях їх вживати не можна, оскільки може виникнути виразкова кровотеча. Крім того, передозування сприяє розвитку запаморочення, нудоти, болю у шлунку, а також зниження гостроти зору та слуху.

Не буде зайвим вживання звичайниго активованого вугілля (5-7 таблеток) або інших абсорбентів ("Ентеросгель", "Атоксил"). Покращити емоційний стан та роботу мозку доможуть препарати "Гліцин" або "Фосфоглів".



Похмілля не можна побороти алкоголем // фото: news.tj

У разі виникнення нудоти і позиву до блювання, краще не стримувати себе і спорожнити шлунок. Категорично забороняється боротися з похміллям за допомогою алкоголю. Це лише погіршить стан.

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Оптимальним є обмеження активності, бажано у стані сну. За наявності похмільної спраги замість звичайної води перевага надається використанню капустяного або огіркового розсолу, які вважають оптимально збалансованими розчинами солей калію і натрію. Це сприяє протіканню окислювально-відновлювальних реакцій в печінці.

Доцент Сергій Акентьєв “ Ефективними засобами полегшення похмілля є – гранатовий або яблучний соки, мед, розчинений у воді, з додаванням лимону. Звичайну воду можна вживати з 3-5 таблетками "Аспаркаму" або "Панангіну" для регуляції вмісту калію і магнію. Також одним з простих засобів може бути слабкий розчин соди (півложки харчової соди на склянку води), який нормалізує зсув кислотно-лужної рівноваги. Корисно вживати молоко або кефір для зв'язування і припинення всмоктування токсинів, що накопичуються в кишечнику, або замінити м'ясним бульйоном ”.

Традиційні міцні кава і чай можуть погіршити стан похмілля, спричинивши ускладнення з боку серцево-судинної системи (синдром "святкового серця"). Тому вживати стимулюючі напої категорично заборонено.

Психолог Вікторія Скуратова “ По-перше, слід прислухатися до своїх бажань. Якщо людині хочеться спати, то потрібно спати; якщо людині хочеться їсти – то слід поїсти, але якщо цього робити не хочеться, то змушувати себе не потрібно. По-друге, варто дотримуватись дієти. Виключити: смажене, гостре, жирне, солоне. Це мають бути овочі або м'ясо на пару, каші, дієтичні супи. По-третє, варто пити побільше води. Ідеально підійде столова вода, така як "Поляна квасова", "Боржомі". Вода допоможе зняти інтоксикацію і зменшити зневоднення ”.

Наголошуємо, що летальна доза алкоголю становить від 4 до 12 грамів на кілограм (в середньому 300 мл 96% етилового спирту за відсутності толерантності до нього). Алкогольна кома розвивається при концентрації етилового спирту в крові близько 3 проміле, а смертельною концентрацією є 5-6 проміле.

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