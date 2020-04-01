Все, що треба знати про похмілля: причини, небезпечні наслідки та як боротися

Мабуть, усі ми бачили хоча б одну із частину "Похмілля у Вегасі". Четверо друзів напиваються до нестями у місті гріхів, а коли прокидаються вранці – не пам'ятають жодної із численних нічних витівок. Погодьтесь: багатьом така ситуація ну дуже знайома. Тож чому на ранок після вечірки важко піднятися з ліжка, болить голова, а організм відмовляється "прокидатися" – читайте у матеріалі про похмілля.

Похмілля виникає, бо основним компонентом всіх алкогольних напоїв є етанол. Токсична речовина, яка впливає на організм як сечогінний засіб. Звідси й виникає зневоднення. Алкоголь буквально "висмоктує" з організму всі соки. Саме дефіцит води є основною причиною звичайних проявів сп'яніння.

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До речі: кожне похмілля – особливе, і залежить воно від особливостей людського організму.

Відновлення водного балансу

Алкоголь розчиняється лише у воді, не зачіпаючи при цьому жирів. Тож у двох людей, які напередодні хильнули однакову дозу алкоголю, на ранок "настрій" може різнитися: бо кількість води в організмах різна, як і кількість жирових тканин, і вони залежать від росту, ваги та способу життя.

Уляна Супрун, екс-в.о. міністра охорони здоров'я України Насамперед, для пом’якшення симптомів похмілля необхідно відновити нормальний рівень води в організмі. Найкраще це зробити, випивши значну кількість води у той же день перед сном.

Так, поповнити запаси води в організмі – найпростіший спосіб уникнути важких наслідків. Та ще маємо в запасі поради, чого не варто робити під час вечірки або після – щоб уникнути головного болю, нудоти, блювоти, розладів шлунку і тремтіння рук. Тобто найчастіших симптомів похмілля.

Вплив куріння

По-перше: куріння під час вживання алкоголю посилює ефект похмілля. Автори американської статті "Залежність від наркотиків і алкоголю" мають дві версії, чому викурена сигарета під час, умовно, вечірки з алкоголем робить нашому організму гірше.

Чому похмілля гірше, якщо ви ще і курили

Дослідники припускають, що куріння змушує людей пити більше. Друга причина – хімічні речовини в сигаретах можуть посилити загальний фармакологічний ефект алкоголю. Тобто подвоїти похмілля.

Алкоголь темних відтінків

Будьте обережними з напоями, які мають темний відтінок. Так, бурбон, червоне вино та золотавий ром можуть посилити похмілля. Усе – через те, що побічні продукти бродіння цих напоїв метаболізуються організмом у формальдегід. Це високотоксична речовина, яка призведе до сильного головного болю та нудоти вранці.

Ранкова гіперчутливість і чому не варто похмелятися

Напилися ввечері – будьте готові до гіперчутливості вранці. Так, наш організм може погано сприймати яскраве сонячне світло, а звуки, що лунають зі сусідньої кімнати, можуть дратувати і спричиняти головний біль. З'являється відчуття провини. Так тіло бореться з ацетальдегідом – токсичним побічним продуктом розпаду алкоголю. І цей період потрібно пережити.

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Тож якщо ви вважали, що вранці треба похмелитися – про цей спосіб забудьте. Пиття алкоголю вранці збільшить кількість токсичних речовин в крові, і лише відстрочить похмілля на кілька годин. А ще "пляшечка чогось легкого" вранці сприяє розвитку залежності. Навіть пиво або ж шампанське вранці не врятують від похмілля. Навпаки: бульбашки "женуть" алкоголь до крові ще швидше, ніж міцні напої. Тож і наслідки вранці можуть бути ще тяжчими.

Чоловіки та жінки

А ось жінкам рекомендують вживати менше алкоголю. Усе – через різний вміст води в організмі, про який ми писали вище. У жіночому тілі менше води, ніж у чоловічому, але натомість більше жирів (в жіночому організмі – в середньому 60 %, в чоловічому – 70%).



Вода в тілі жінки та чоловіка / Інфографіка 24 каналу

Тож коли чоловік і жінка, які, наприклад, важать однаково, випивають ту ж кількість алкоголю, у жінки завжди буде більший вміст алкоголю в крові, бо для його розведення менше води. Тож похмілля на ранок може бути сильнішим. Окрім того, мозок жінки набагато вразливіший до токсичних речовин алкоголю. Але обачність не завадить і чоловікам.

Міністерство охорони здоров'я "У жінок, що страждають на алкоголізм, в мозку суттєві збільшені ділянки, що відповідають за задоволення та заохочення поведінки. А в чоловіків навпаки. При цьому алкоголь у чоловіків викликає вдвічі більший викид дофаміну (медіатору, що бере участь в заохоченні), ніж в жінок. Цим нині пояснюють більшу поширеність алкоголізму серед чоловіків".

Сексуальна активність

Ну, і ще одне: алкоголь погіршує здатність мислити раціонально. Приказка "На тверезу голову" – це вдала порада для тих, хто думає, що геніальні ідеї народжуються під час вживання алкоголю. До того ж, велика доза може призвести до небажаних і страшних наслідків.

Часто при цьому активується ризикова сексуальна поведінка, тобто незахищений секс з випадковими партнерами. З іншого боку, падіння тиску через сильну інтоксикацію подекуди робить ерекцію неможливою, а алкоголізм вважають предиктором (точним передвісником) сексуальних негараздів,

– наголошують у МОЗ.

Що робити наступного дня

Ще раз повернемося до самого початку: найкраще від похмілля допомагає вода.

В ідеалі наступного дня треба:

добре харчуватися, уникати алкоголю, пити багато рідини; ще від похмілля допомагають сорбенти.

Сорбенти – це речовини, які поглинають токсини і надлишки їжі зі шлунково-кишкового тракту.

Як рятуються від похмілля в різних країнах

В різних країнах рятуються від похмілля різними способами. Це традиції, які вже стали стереотипами про певні нації.

Наприклад, у Китаї п'ють холодний зелений чай. У Штатах біжать до Макдональдсу за пляшечкою коли і гамбургером. Італійці, попри заборони медиків, хильнуть вранці горнятко міцного еспресо. У Вірменії тим, хто випив забагато напередодні, запропонують густий суп з яловичиною.

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В Україні похмілля лікують розсолом або ж кисломолочними продуктами, і ці способи справді допомагають швидше відновити порушений обмін речовин в організмі.

Безпечної дози не існує

І насамкінець: безпечної дози алкоголю просто напросто не існує!