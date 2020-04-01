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Все, що треба знати про похмілля: причини, небезпечні наслідки та як боротися

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Мабуть, усі ми бачили хоча б одну із частину "Похмілля у Вегасі". Четверо друзів напиваються до нестями у місті гріхів, а коли прокидаються вранці – не пам'ятають жодної із численних нічних витівок. Погодьтесь: багатьом така ситуація ну дуже знайома. Тож чому на ранок після вечірки важко піднятися з ліжка, болить голова, а організм відмовляється "прокидатися" – читайте у матеріалі про похмілля.

Похмілля виникає, бо основним компонентом всіх алкогольних напоїв є етанол. Токсична речовина, яка впливає на організм як сечогінний засіб. Звідси й виникає зневоднення. Алкоголь буквально "висмоктує" з організму всі соки. Саме дефіцит води є основною причиною звичайних проявів сп'яніння.

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До речі: кожне похмілля – особливе, і залежить воно від особливостей людського організму.

Відновлення водного балансу

Алкоголь розчиняється лише у воді, не зачіпаючи при цьому жирів. Тож у двох людей, які напередодні хильнули однакову дозу алкоголю, на ранок "настрій" може різнитися: бо кількість води в організмах різна, як і кількість жирових тканин, і вони залежать від росту, ваги та способу життя.

 
Уляна Супрун, екс-в.о. міністра охорони здоров'я України

Насамперед, для пом’якшення симптомів похмілля необхідно відновити нормальний рівень води в організмі. Найкраще це зробити, випивши значну кількість води у той же день перед сном.

Так, поповнити запаси води в організмі – найпростіший спосіб уникнути важких наслідків. Та ще маємо в запасі поради, чого не варто робити під час вечірки або після – щоб уникнути головного болю, нудоти, блювоти, розладів шлунку і тремтіння рук. Тобто найчастіших симптомів похмілля.

Вплив куріння

По-перше: куріння під час вживання алкоголю посилює ефект похмілля. Автори американської статті "Залежність від наркотиків і алкоголю" мають дві версії, чому викурена сигарета під час, умовно, вечірки з алкоголем робить нашому організму гірше.

Чому похмілля гірше, якщо ви ще і курили

  1. Дослідники припускають, що куріння змушує людей пити більше.
  2. Друга причина – хімічні речовини в сигаретах можуть посилити загальний фармакологічний ефект алкоголю. Тобто подвоїти похмілля.

Алкоголь темних відтінків

Будьте обережними з напоями, які мають темний відтінок. Так, бурбон, червоне вино та золотавий ром можуть посилити похмілля. Усе – через те, що побічні продукти бродіння цих напоїв метаболізуються організмом у формальдегід. Це високотоксична речовина, яка призведе до сильного головного болю та нудоти вранці.

Ранкова гіперчутливість і чому не варто похмелятися

Напилися ввечері – будьте готові до гіперчутливості вранці. Так, наш організм може погано сприймати яскраве сонячне світло, а звуки, що лунають зі сусідньої кімнати, можуть дратувати і спричиняти головний біль. З'являється відчуття провини. Так тіло бореться з ацетальдегідом – токсичним побічним продуктом розпаду алкоголю. І цей період потрібно пережити.

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Тож якщо ви вважали, що вранці треба похмелитися – про цей спосіб забудьте. Пиття алкоголю вранці збільшить кількість токсичних речовин в крові, і лише відстрочить похмілля на кілька годин. А ще "пляшечка чогось легкого" вранці сприяє розвитку залежності. Навіть пиво або ж шампанське вранці не врятують від похмілля. Навпаки: бульбашки "женуть" алкоголь до крові ще швидше, ніж міцні напої. Тож і наслідки вранці можуть бути ще тяжчими.

Чоловіки та жінки

А ось жінкам рекомендують вживати менше алкоголю. Усе – через різний вміст води в організмі, про який ми писали вище. У жіночому тілі менше води, ніж у чоловічому, але натомість більше жирів (в жіночому організмі – в середньому 60 %, в чоловічому – 70%).


Вода в тілі жінки та чоловіка / Інфографіка 24 каналу

Тож коли чоловік і жінка, які, наприклад, важать однаково, випивають ту ж кількість алкоголю, у жінки завжди буде більший вміст алкоголю в крові, бо для його розведення менше води. Тож похмілля на ранок може бути сильнішим. Окрім того, мозок жінки набагато вразливіший до токсичних речовин алкоголю. Але обачність не завадить і чоловікам.

 
Міністерство охорони здоров'я
"У жінок, що страждають на алкоголізм, в мозку суттєві збільшені ділянки, що відповідають за задоволення та заохочення поведінки. А в чоловіків навпаки. При цьому алкоголь у чоловіків викликає вдвічі більший викид дофаміну (медіатору, що бере участь в заохоченні), ніж в жінок. Цим нині пояснюють більшу поширеність алкоголізму серед чоловіків".

Сексуальна активність

Ну, і ще одне: алкоголь погіршує здатність мислити раціонально. Приказка "На тверезу голову" – це вдала порада для тих, хто думає, що геніальні ідеї народжуються під час вживання алкоголю. До того ж, велика доза може призвести до небажаних і страшних наслідків.

Часто при цьому активується ризикова сексуальна поведінка, тобто незахищений секс з випадковими партнерами. З іншого боку, падіння тиску через сильну інтоксикацію подекуди робить ерекцію неможливою, а алкоголізм вважають предиктором (точним передвісником) сексуальних негараздів,
– наголошують у МОЗ.

Що робити наступного дня

Ще раз повернемося до самого початку: найкраще від похмілля допомагає вода.

В ідеалі наступного дня треба:

  1. добре харчуватися,
  2. уникати алкоголю,
  3. пити багато рідини;
  4. ще від похмілля допомагають сорбенти.

Сорбенти – це речовини, які поглинають токсини і надлишки їжі зі шлунково-кишкового тракту.

Як рятуються від похмілля в різних країнах

В різних країнах рятуються від похмілля різними способами. Це традиції, які вже стали стереотипами про певні нації.

Наприклад, у Китаї п'ють холодний зелений чай. У Штатах біжать до Макдональдсу за пляшечкою коли і гамбургером. Італійці, попри заборони медиків, хильнуть вранці горнятко міцного еспресо. У Вірменії тим, хто випив забагато напередодні, запропонують густий суп з яловичиною.

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В Україні похмілля лікують розсолом або ж кисломолочними продуктами, і ці способи справді допомагають швидше відновити порушений обмін речовин в організмі.

Безпечної дози не існує

І насамкінець: безпечної дози алкоголю просто напросто не існує!

 
Міністерство охорони здоров'я
"Алкоголь збільшує ризик деменції, раку підшлункової, стравоходу, печінки, прямої кишки, молочної залози. Люди, які надмірно споживають алкоголь, мають вищі ризики серцево-судинних хвороб”.
Автор: Софія Трощук
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Здорове харчування Алкоголь Здорове життя
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