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Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу: як зробити тест на хворобу у домашніх умовах

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Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу: як зробити тест на хворобу у домашніх умовах
Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу: як зробити тест на хворобу у домашніх умовах / Getty Images

Щорічно у третю неділю травня (завтра, 17 травня) відзначається Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу (World Remembrance Day of AIDS Victims). Одними з правил, як вберегтися від хвороби, є регулярне тестування і дотримання правил безпеки.

У Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу заведено згадувати людей, які померли від хвороби, щоб привернути увагу світової громадськості до проблем хворих на СНІД і носіїв ВІЛ-інфекції, пише Здоров'я 24.

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Людина може жити до семи років і навіть не підозрювати про інфекцію. Так, в Україні є понад 240 тисяч осіб з хворобою, однак близько третини не знають про свій ВІЛ статус.

Через це медики закликають зробити тест на ВІЛ. Його можна пройти безкоштовно, до прикладу, в обласних центрах громадського здоров'я, пунктах тестування на ВІЛ або ж під час акцій протидії СНІДу.


16 травня відзначається Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу / Фото Getty Images

Де в Україні пройти тест на ВІЛ?

  • У свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.
  • На сайті Aidsmap.com можна ввести країну і місто, якому ви проживаєте, і на карті покажуть усі місця, в яких проводять тестування на ВІЛ, – кабінети "Довіра", кабінети інфекційних захворювань за місцем проживання, центри СНІДу.
  •  У мобільних амбулаторіях.

ВІЛ тестування в домашніх умовах

Як повідомила виконавчка директорка ВБО "Конвіктус Україна" Євгенія Кувшинова, головною умовою для того, аби ВІЛ-інфікована людина мала здорове, повноцінне життя – є вчасне виявлення вірусу та якнайшвидший початок лікування.

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Так, до Дня пам’яті жертв СНІДу ВБО "Конвіктус Україна" за партнерської підтримки МБФ "Альянс громадського здоров'я" проводять акцію "Тиждень самотестування". 

Що відомо про акцію?  В період з 17 по 24 травня в 4 київських аптеках та 3 обласних аптеках кожен бажаючий може безкоштовно (в обмін на контактні дані) отримати швидкий (слюновий) тест та відповідно до інструкції провести самотестування в домашніх умовах.

Як пройти тест на ВІЛ в домашніх умовах: відеоінструкція

Адреси аптек в Києві:

  • м. Київ, вул. Кондратюка,4 (Оболонський район)
  • м. Київ, вул. Голосіївська, 13а (Голосіївський район)
  • м. Київ, вул. Багговутівська, 4 (Шевченківський район)
  • м. Київ, пр-т Бажана, 14 (Дарницький район)

Адреси аптек в області:

  • м. Вишневе, вул. Молодіжна, 32, приміщення 120
  • м. Буча, бульв. Хмельницького Богдана, буд. 2-а
  • м.Бориспіль, вул Момота В., 42/5


16 травня відзначається Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу / Фото Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини України Новини Здоров'я ВІЛ СНІД Здорове життя
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