Всесвітній день боротьби з епілепсією: причини виникнення, лікування та міфи про хворобу

26 березня у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з епілепсією. Це щорічний міжнародний захід, метою якого є підвищення обізнаності про захворювання.

Одного разу 9-річна дівчинка Кессіді Меган, яка страждає від епілепсії, вирішила показати іншим людям, що вона нічим від них не відрізняється. У свій досить дитячий вік дитина вже встигла відчути на собі певне нехтування з боку дорослих і однолітків, які сприймали її захворювання не зовсім адекватно, вважаючи його чимось на зразок легкої форми божевілля. Щоб розвіяти міфи про хвороби, Кессіді в 2008 році придумала "Фіолетовий день".

Читайте також: Всесвітній день зупинки кровотечі: в Україні продемонструють вітчизняні муляжі поранень

Уже в 2009 році до Фіолетового дня приєдналося 100 тисяч студентів, близько 100 громадських об'єднань і понад 100 відомих політиків, а телевізійна вежа в Торонто на один вечір забарвилася в фіолетовий колір.

З того часу, в різних країнах світу 26 березня поширюється інформація про хвороби і про першу допомогу, яку можна надати хворим людям.

Чому виникає? Епілепсія вважається одним з найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань людини. Одна з ділянок кори головного мозку починає працювати занадто активно. Він пригнічує і підпорядковує інші нейрони. У підсумку всі клітини кори бувають охоплені синхронним збудженням.

Симптоми: судоми, втрата свідомості, падіння. Причиною виникнення такої гіперактивної ділянки може бути травма голови, інсульт, менінгіт й інші захворювання.

Читайте також: Парламент долучився до відзначення Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом

Лікування епілепсії. За даними ВООЗ, на епілепсію страждає до 1% населення земної кулі, а це 50 мільйонів осіб. Але тільки 25% з них отримують адекватне медикаментозне лікування. Однак, сучасні ліки дозволяють в 70% випадків повністю звільнити людину від нападів. Такі препарати ефективні і малотоксичні, не впливають на психіку і настрій.

Епілепсія – одне з небагатьох хронічних захворювань, при якому досягнення стійкої ремісії можливо: люди вчаться, працюють, створюють сім'ї і народжують здорових дітей, ведуть нормальне повноцінне життя.

Є відомості, що на епілепсію страждали багато відомих людей. У їх числі Юлій Цезар, Олександр Македонський, Нострадамус, Данте Аліг'єрі, Іван Грозний, Наполеон Бонапарт, Федір Достоєвський, Альфред Нобель та Вінсент ван Гог.

Міфи про епілепсію

На своїй сторінці в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун спростувала найпошириніші міфи про хворобу.

1. Під час нападу в людини може запасти язик.

Ні, бо це фізично неможливо.

2. Коли у людини стався напад, негайно потрібно покласти їй щось в рот.

Тверді предмети можуть травмувати, пошкодити зуби та ясна, а інколи навіть існує ризик зламати щелепу. Правильна перша допомога – це дві прості дії: достатньо перевернути людину на бік та покласти щось м'яке під голову, щоб уникнути травми.

3. Коли у людини напад, потрібно його якнайшвидше зупинити.

Ніколи не робіть цього! Напад повинен пройти сам.

4. Епілепсія – це заразне захворювання.

Ні, ви не можете заразитися епілепсією від іншої людини.

5. Напади епілепсії виникають тільки у дітей.

Напади виникають у людей у віці старше 65 років майже так само часто, як і у дітей віком до 10 років. У людей похилого віку напади часто розвиваються внаслідок інших проблем зі здоров'ям, наприклад, внаслідок інсульту або серцево-судинних захворювань.

6. Люди, які страждають від епілепсії, непрацездатні.

Люди, які страждають від епілептичних нападів, мають такі ж здібності та інтелектуальні можливості, як і інші. У деяких з цих людей хвороба протікає у більш важкій формі, тому вони не можуть працювати на рівні з іншими, тоді як інші – це успішні люди, які будують чудові кар'єри.

7. Людям, які страждають від епілепсії, не можна обіймати посади, які вимагають високого рівня відповідальності та стресостійкості.

Багато людей живуть з епілепсією і працюють у різних сферах: бізнесі, уряді, мистецтві тощо. Ми не завжди знаємо про їхню хворобу, тому що, навіть сьогодні, більшість хворих соромляться про це говорити або бояться, що оточення буде по-іншому ставитися до них.

8. Не можна передбачити дії людини, у якої стався напад.

Як правило, напади епілепсії протікають в характерній формі. Поведінка людини під час нападу може бути невідповідною з огляду на час та місце, але навряд чи ця людина завдасть комусь шкоди.

9. Напад при епілепсії – це завжди невідкладний стан і потрібно одразу дзвонити 103.

Насправді, у більшості випадків напади при епілепсії не є невідкладними станами та не завжди потрібно викликати екстрену медичну допомогу.

10. Дзвонити 103 потрібно лише у наступних ситуаціях:

- напад триває п'ять хвилин або довше;

- напади повторюється настільки часто, що у проміжках між ними у людини не відновлюється свідомість (на відміну від серії нападів);

- коли у людини стається перший напад;

- коли людина отримує травму під час нападу (наприклад, внаслідок падіння);

- напад стається, коли людина перебуває у воді;

- людина вагітна або хвора на діабет.

Як надати першу допомогу при епілепсії: дивіться відео

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.