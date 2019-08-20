Всесвітній день ліні: чому нам не хочеться працювати
До одного з найбільш незвичайних свят на світі відноситься Всесвітній день ліні (World Laziness Day), який припадає на 20 серпня, правда, відзначають його поки неофіційно.
Мета свята зовсім не в тому, щоб оспівувати ледарів. Його завдання – ефективна боротьба зі стресами й синдромом хронічної втоми. Зародився свято в Ітагуі – промисловому центрі й найбільш густонаселеному місті Колумбії.
Читайте також: Вчені довели, що лінь є ознакою високого інтелекту
В цей день всі жителі цієї країни мають право на повноцінний вихідний, щоб полінуватися. 20 серпня – відмінний привід, щоб не планувати жодних справ. Найкраще влаштувати собі справжнє свято ліні – повністю розслабитися, забути про суєту і нервуваннях, солодко виспатися і смачно поїсти.
Тварини теж дозволяють собі полінуватись
Навіть якщо ви дуже зайнята людина, не відмовляйте собі в цьому задоволенні. Неробство піде вам на користь – сили відновляться, а настрій покращиться.
Дослідження показують, що робота і постійна діяльність без перерв призводять до посилення тривожності та вигорання. Відсутність пауз та пасивного відпочинку тримають організм у стресі, що призводить до послаблення імунної системи.
На думку психологів, щоб зберігати баланс у житті, залишатися продуктивними й постійно вчитися, важливо давати собі час на відпочинок і не боятися лінуватися, адже лінь – це природна функція організму, що відповідає за його відновлення.
Що знижує нашу продуктивність?
Неправильне харчування
Хочете бути більш продуктивними, тоді краще відмовитися від макаронів, хлібобулочних виробів, соків і кави. Дієтологи радять підвищувати працездатність за допомогою продуктів, що містять вітамін D, Омега-3, Омега-6 і Омега-9. Це може бути риба, горіхи, банани, крупи та так далі.
Погано провітрене й тісне приміщення
В ідеалі норма, покладена кожній людині для робочого місця, – 6 квадратних метрів. А провітрювати його краще як мінімум раз на дві години.
Читайте також: Як побороти лінь: ефективні правила, які вам допоможуть
Нерухома робота
Медики радять вставати за комп'ютера через кожну годину: прогулятися, розім'ятися, виконати розминку для очей і знову повертатися до роботи. Або просто якомога частіше міняти позу.
Постійно включена музика
Виявляється, вона здатна допомогти тільки людям творчих професій.
Холодне світло
Людині комфортніше, коли в приміщенні використовується тепле світло, оскільки він ближче до сонячного спектра і набагато звичніший для нас.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.