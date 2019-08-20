Всесвітній день ліні: чому нам не хочеться працювати

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Всесвітній день ліні 2019 – чому виникає лінь і що з нею робити
День ліні / pixabay.com

До одного з найбільш незвичайних свят на світі відноситься Всесвітній день ліні (World Laziness Day), який припадає на 20 серпня, правда, відзначають його поки неофіційно.

Мета свята зовсім не в тому, щоб оспівувати ледарів. Його завдання – ефективна боротьба зі стресами й синдромом хронічної втоми. Зародився свято в Ітагуі – промисловому центрі й найбільш густонаселеному місті Колумбії.

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В цей день всі жителі цієї країни мають право на повноцінний вихідний, щоб полінуватися. 20 серпня – відмінний привід, щоб не планувати жодних справ. Найкраще влаштувати собі справжнє свято ліні – повністю розслабитися, забути про суєту і нервуваннях, солодко виспатися і смачно поїсти.

Тварини теж дозволяють собі полінуватись
Тварини теж дозволяють собі полінуватись

Навіть якщо ви дуже зайнята людина, не відмовляйте собі в цьому задоволенні. Неробство піде вам на користь – сили відновляться, а настрій покращиться.

Дослідження показують, що робота і постійна діяльність без перерв призводять до посилення тривожності та вигорання. Відсутність пауз та пасивного відпочинку тримають організм у стресі, що призводить до послаблення імунної системи.

На думку психологів, щоб зберігати баланс у житті, залишатися продуктивними й постійно вчитися, важливо давати собі час на відпочинок і не боятися лінуватися, адже лінь – це природна функція організму, що відповідає за його відновлення.

Що знижує нашу продуктивність? 

Неправильне харчування

Хочете бути більш продуктивними, тоді краще відмовитися від макаронів, хлібобулочних виробів, соків і кави. Дієтологи радять підвищувати працездатність за допомогою продуктів, що містять вітамін D, Омега-3, Омега-6 і Омега-9. Це може бути риба, горіхи, банани, крупи та так далі.

Погано провітрене й тісне приміщення

В ідеалі норма, покладена кожній людині для робочого місця, – 6 квадратних метрів. А провітрювати його краще як мінімум раз на дві години.

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Нерухома робота

Медики радять вставати за комп'ютера через кожну годину: прогулятися, розім'ятися, виконати розминку для очей і знову повертатися до роботи. Або просто якомога частіше міняти позу.

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Постійно включена музика

Виявляється, вона здатна допомогти тільки людям творчих професій.

Холодне світло

Людині комфортніше, коли в приміщенні використовується тепле світло, оскільки він ближче до сонячного спектра і набагато звичніший для нас.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія
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