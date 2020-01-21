Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Сьогодні, 21січня, світ святкує щорічний День обіймів. Таке свято – не лише черговий привід нагадати про свою любов дорогим людям, а й задуматись над значенням такого її прояву.
Сама ініціатива існує вже 34 роки, свої джерела вона бере із невеликого американського містечка Каро (штат Мічиган). Приводом для святкового дня стало тодішнє бажання молодих людей раз на рік без жодного інтимного натяку обіймати одне одного.
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Таким чином – дарувати позитивні емоції. Як бачимо, місцева традиція настільки прижилась, що згодом переросла в міжнародний флешмоб "Free Hugs".
Про користь такого вираження почуттів, потребу обіймів та їхню щоденну дозу Здоров'я 24 розпитало у психологині Ольги Конюх з центру психотерапії "Верде".
Приклади з науки
Дорослі люди в змозі прожити без обіймів. Однак, як зауважує наша співрозмовниця, так не можуть діти. Адже через відсутність належної уваги вони можуть навіть відставати у розвитку.
Візьмімо до прикладу експерименти в ХХ столітті щодо хлопчиків та дівчаток, які проживали у дитячих будинках Румунії. Їх не брали на руки й не ніжили. Результатом цього стало те, що діти-сироти сильно відставали від своїх "сімейних" однолітків у фізичному і психологічному планах, мали нижчий рівень інтелекту. Це ставалось попри те, що їх могли так само годувати чи одягати,
– каже Ольга Конюх.
Найбільше обіймів потребують діти/ Pixabay:
Ще одне дослідження стосовно такого прояву емоцій усередині 50-х років минулого століття влаштував американський вчений Гаррі Харлоу. Його піддослідними стали мавпенята.
Гаррі Харлоу та його експеримент із мавпенятами/ Medium
Окситоцин під час обіймів
Обійми спричиняють певні реакції у нашому мозку, завдяки чому виділяються так звані "гормони щастя". Найважливіший із них – окситоцин.
Він бере участь у виробленні молока в матері, стимулює пологи, а ще налагоджує зв’язок із мамою та дитиною, партнерами, друзями. Ця речовина знижує тривогу, дає нам відчуття безпеки й захищеності, сприяє теплому ставленню до того, кого ми обіймаємо. Деякі дослідження показують, що ті чоловіки і жінки, які мають більше тактильного контакту, зазвичай, перебувають у шлюбі довше. Проте дотики тіла до тіла мають бути приємними. Якщо ми обіймаємось із кимось просто так, це не матиме користі. Головне, щоб була довіра, адже самими лише обіймами конфлікти не вирішиш,
– переконана Ольга Конюх.
Головне не обійматись для "галочки", а робити це щиро/ Pixabay:
Справа у кількості?
Свого часу американська науковиця Вірджинія Сатір висунула думку про те, що людину потрібно обіймати мінімум чотири рази на день. Вдвічі більше дарувати такі прояви варто, щоб індивід відчував стабільність. А для того, щоб ми взагалі мали стимул розвиватись, кількість обіймів варто збільшити до дванадцяти. Однак із таким твердженням психологи погоджуються не завжди.
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Фахівці кажуть, що обійматись можна не лише з людьми, а й тваринами/ Pixabay:
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