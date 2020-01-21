Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога

Сьогодні, 21січня, світ святкує щорічний День обіймів. Таке свято – не лише черговий привід нагадати про свою любов дорогим людям, а й задуматись над значенням такого її прояву.

Сама ініціатива існує вже 34 роки, свої джерела вона бере із невеликого американського містечка Каро (штат Мічиган). Приводом для святкового дня стало тодішнє бажання молодих людей раз на рік без жодного інтимного натяку обіймати одне одного.

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Таким чином – дарувати позитивні емоції. Як бачимо, місцева традиція настільки прижилась, що згодом переросла в міжнародний флешмоб "Free Hugs".

Про користь такого вираження почуттів, потребу обіймів та їхню щоденну дозу Здоров'я 24 розпитало у психологині Ольги Конюх з центру психотерапії "Верде".

Психологиня Ольга Конюх “Потреба фізичного контакту є природною, бо люди – істоти соціальні. Ми завжди жили групами й питання добрих стосунків було справою виживання. Доторки завжди перебували нарівні з водою і їжею – нашими базовими потребами”.

Приклади з науки

Дорослі люди в змозі прожити без обіймів. Однак, як зауважує наша співрозмовниця, так не можуть діти. Адже через відсутність належної уваги вони можуть навіть відставати у розвитку.

Візьмімо до прикладу експерименти в ХХ столітті щодо хлопчиків та дівчаток, які проживали у дитячих будинках Румунії. Їх не брали на руки й не ніжили. Результатом цього стало те, що діти-сироти сильно відставали від своїх "сімейних" однолітків у фізичному і психологічному планах, мали нижчий рівень інтелекту. Це ставалось попри те, що їх могли так само годувати чи одягати,

– каже Ольга Конюх.



Найбільше обіймів потребують діти/ Pixabay:

Ще одне дослідження стосовно такого прояву емоцій усередині 50-х років минулого століття влаштував американський вчений Гаррі Харлоу. Його піддослідними стали мавпенята.

Психологиня Ольга Коню “Він відлучав дитинчат від матерів і давав їм на вибір два "манекени": один металевий із їжею, інший – м’який та кудлатий, але без приманки. Вчений помітив, що тваринки прибігали до металевої моделі лише заради того, аби поїсти, тоді як решту часу перебували біля тактильно схожої на маму-мавпу. Це наштовхнуло дослідників на думку, що такий тілесний контакт із тими, кому ми довіряємо, є потрібним”.

Гаррі Харлоу та його експеримент із мавпенятами/ Medium

Окситоцин під час обіймів

Обійми спричиняють певні реакції у нашому мозку, завдяки чому виділяються так звані "гормони щастя". Найважливіший із них – окситоцин.

Він бере участь у виробленні молока в матері, стимулює пологи, а ще налагоджує зв’язок із мамою та дитиною, партнерами, друзями. Ця речовина знижує тривогу, дає нам відчуття безпеки й захищеності, сприяє теплому ставленню до того, кого ми обіймаємо. Деякі дослідження показують, що ті чоловіки і жінки, які мають більше тактильного контакту, зазвичай, перебувають у шлюбі довше. Проте дотики тіла до тіла мають бути приємними. Якщо ми обіймаємось із кимось просто так, це не матиме користі. Головне, щоб була довіра, адже самими лише обіймами конфлікти не вирішиш,

– переконана Ольга Конюх.



Головне не обійматись для "галочки", а робити це щиро/ Pixabay:

Справа у кількості?

Свого часу американська науковиця Вірджинія Сатір висунула думку про те, що людину потрібно обіймати мінімум чотири рази на день. Вдвічі більше дарувати такі прояви варто, щоб індивід відчував стабільність. А для того, щоб ми взагалі мали стимул розвиватись, кількість обіймів варто збільшити до дванадцяти. Однак із таким твердженням психологи погоджуються не завжди.

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Психологиня Ольга Коню “Йдеться не так про кількість, як про якість такої дії, а ще про те, чи маємо ми людину, з якою хочемо обійматись. Формальні обійми не даватимуть позитивного результату, який можна отримати, роблячи це з людиною, що є нам принаймні другом. Адже ми швидше йдемо на тактильний контакт із тими, кому довіряємо. Це важливо”.



Фахівці кажуть, що обійматись можна не лише з людьми, а й тваринами/ Pixabay:

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