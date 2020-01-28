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Всі чотири підозри на коронавірус в Україні виявилися грипом

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В Україні не має коронавірусу / Getty imagies

Станом на 28 січня в Україні зафіксували чотири випадки захворювань, які були схожими на коронавірус. Після лабораторних досліджень з'ясувалось, що ці пацієнти хворі на грип.

Про це на брифінгу повідомив в. о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін. 

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За його словами, "Центр громадського здоров’я МОЗ України" протягом години отримує інформацію про підозру на захворювання коронавірусом. 

 
В. о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін
“Станом на 28 січня лікарі-епідемологи зафіксували лише 4 випадки, які потребували додаткової перевірки. Усі випадки були протестовані та виявлені грип А або грип В. Тому ці випадки віднесли до ГРВІ”.

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

  • Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 106 людей.
  • Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.
  • В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.
  • Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
  • У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Також влада Китаю посилила контроль на в’їзд та виїзд з Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати.

Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Лікування Грип в Україні
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