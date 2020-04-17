Всіх медичних працівників тестуватимуть на коронавірус раз в 5 днів, – Степанов

Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість тестування всіх медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус, раз у 5 днів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу додав, що наразі алгоритм тестування медиків не відрізняється від звичайного, особливого протоколу немає.

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Якщо з'являються симптоми коронавірусу, тобто підвищення температури та сухий кашель, то медичному працівнику одразу роблять тест,

– сказав Степанов.

Однак у зв'язку з суттєвим збільшенням захворівших медиків, МОЗ розглядає можливість проведення тестувань всім медичним працівникам, які працюють з COVID-19.

Водночас Степанов не уточнив, які тести робитимуть медикам.

Станом на 17 квітня в Україні підтвердили 4 662 випадки захворювання на коронавірус, 125 людей померли, а 246 – вилікувались. Водночас серед хворих – 879 медиків. Лише за останню добу кількість хворих лікарів та медсестер збільшилася на 91 людину.



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