Всі українці, які повертатимуться з-за кордону, будуть проходити експрес-тест на коронавірус

Усі громадяни України, які евакуюють з-за кордону, будуть проходити обов'язкове експрес-тестування на коронавірус Covid-2019.

Про це під час брифінгу заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, повертати українців з-за кордону стає все складніше через проблеми з логістикою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба “Вже найближчим часом в'їзд громадян на територію України буде можливим лише після проходження експрес-тесту на коронавірус. Ми з одного боку маємо і будемо допомагати українцям, а з іншого ми не можемо допустити стрімкого потрапляння в Україну додаткових джерел вірусу”.

Він також закликав усіх громадян, які негативно реагують на повернення українців, подумати про них, про їхніх батьків та дітей цих людей. Вони мають право бути вдома поряд зі сім'єю.

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 78 випадків.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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