Вслід за Супрун посольство України в США теж попросило допомоги в Маска у твіттері
Мільярдер Ілон Маск 31 березня у твіттері повідомив, що має намір допомогти апаратами штучної вентиляції легень – безкоштовно надіслати їх до лікарень різних країн світу, які попросять. З України першою відреагувала колишня очільниця МОЗ Супрун, потім лікар Арістов, а наприкінці дня 1 квітня відписали з офіційної сторінки посольства України у США.
Що пропонує Ілон Маск
На своїй сторінці у твіттері Ілон Маск написав, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні різних країн світу апарати ШВЛ для порятунку тих, у кого важка форма перебігу COVID-19.
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У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доправимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Tesla. Пристрої та доставка – безкоштовно,
– заявив Маск.
Щоправда, уточнив, що є вимога: обладнання повинне надійти до пацієнтів негайно, а не лежати на складах.
Як відреагували в Україні
Першою з України зреагувала на пропозицію Маска колишня виконувачка обов'язків керівника Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона попросила гендиректора Tesla та SpaceX передати Україні апарати ШВЛ.
Мене звуть Уляна Супрун. Я – колишня глава МОЗ України. Україна потребує апаратах ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37-мільйоне населення. Будь ласка, допоможіть нам,
– написала Супрун.
Після цього в коментарі до твіта Маска прийшов український лікар Вадим Арістов. Він закликав Маска допомогти Україні, але звертатися безпосередньо до Президента України Володимира Зеленського. Мовляв, до Супрун звертатися не треба – вона ж бо причетна до того, що в Україні не вистачає медобладнання.
У нас дійсно є тільки 7% з необхідних ШВЛ. Але, будь ласка, обговоріть вашу допомогу безпосередньо з президентом Зеленським, оскільки саме пані Супрун несе відповідальність за цю катастрофу,
– заявив Арістов.
Варто зауважити, що на цей коментар Арістова у мережі реагували не надто схвально, адже він у серйозній ситуації починався з натяку на тролінг: "Мене звуть Вадим Арістов. Я – лікар-інфекціоніст".
І лише після цього до дискусії у твіттері вирішило долучитися українське офіційне відомство. Але це було не Міністерство охорони здоров'я, а посольство України у США.
Україна є другою за величиною країною Європи з населенням у майже 40 мільйонів. Пандемічна ситуація в Україні наближається до піка, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні ШВЛ. Ми готові до співпраці!
– твітнули з офіційної сторінки посольства.
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