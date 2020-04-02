Вслід за Супрун посольство України в США теж попросило допомоги в Маска у твіттері

Мільярдер Ілон Маск 31 березня у твіттері повідомив, що має намір допомогти апаратами штучної вентиляції легень – безкоштовно надіслати їх до лікарень різних країн світу, які попросять. З України першою відреагувала колишня очільниця МОЗ Супрун, потім лікар Арістов, а наприкінці дня 1 квітня відписали з офіційної сторінки посольства України у США.

Що пропонує Ілон Маск

На своїй сторінці у твіттері Ілон Маск написав, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні різних країн світу апарати ШВЛ для порятунку тих, у кого важка форма перебігу COVID-19.

Важливо Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків

У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доправимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Tesla. Пристрої та доставка – безкоштовно,

– заявив Маск.

Щоправда, уточнив, що є вимога: обладнання повинне надійти до пацієнтів негайно, а не лежати на складах.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know. — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020

Як відреагували в Україні

Першою з України зреагувала на пропозицію Маска колишня виконувачка обов'язків керівника Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона попросила гендиректора Tesla та SpaceX передати Україні апарати ШВЛ.

Мене звуть Уляна Супрун. Я – колишня глава МОЗ України. Україна потребує апаратах ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37-мільйоне населення. Будь ласка, допоможіть нам,

– написала Супрун.

My name is Ulana Suprun and I am the former minister of health of Ukraine. Ukraine is in dire need of ventilators. We have only 3500 in the ICUs and we have a population of 37million. Please help us! — Уляна Супрун (@usuprun) April 1, 2020

Після цього в коментарі до твіта Маска прийшов український лікар Вадим Арістов. Він закликав Маска допомогти Україні, але звертатися безпосередньо до Президента України Володимира Зеленського. Мовляв, до Супрун звертатися не треба – вона ж бо причетна до того, що в Україні не вистачає медобладнання.

У нас дійсно є тільки 7% з необхідних ШВЛ. Але, будь ласка, обговоріть вашу допомогу безпосередньо з президентом Зеленським, оскільки саме пані Супрун несе відповідальність за цю катастрофу,

– заявив Арістов.

Варто зауважити, що на цей коментар Арістова у мережі реагували не надто схвально, адже він у серйозній ситуації починався з натяку на тролінг: "Мене звуть Вадим Арістов. Я – лікар-інфекціоніст".

І лише після цього до дискусії у твіттері вирішило долучитися українське офіційне відомство. Але це було не Міністерство охорони здоров'я, а посольство України у США.

Україна є другою за величиною країною Європи з населенням у майже 40 мільйонів. Пандемічна ситуація в Україні наближається до піка, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні ШВЛ. Ми готові до співпраці!

– твітнули з офіційної сторінки посольства.

Dear Elon,

Ukraine is the second largest country in Europe with population nearly 40 mln citizens. The pandemic situation in Ukraine is approaching its peak, April is going to be the hardest. People in hospitals need ventilators. We are ready to cooperate! Dyakuyemo! — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 1, 2020



Міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу