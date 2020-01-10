Всього одна безсонна ніч підвищує ризики хвороби Альцгеймера

Шведські вчені довели, що всього одна ніч без сну підвищує ризики розвитку хвороби Альцгеймера. Безсонна ніч сприяє підвищенню рівня тау білка в крові людини.

В експерименті, про який розповідає EurekAlert, взяли участь 15 здорових молодих чоловіків із середнім віком 22 роки. У звичайному житті вони регулярно спали 7-9 годин, проте в рамках експерименту вчені змінили їх звички.

Читайте також: Вакцину проти Альцгеймера успішно протестували

Як проводили дослідження

У першому етапі вчені імітували їх звичне життя: добровольці спали належну кількість часу впродовж двох діб. Потім вчені оцінили зразки крові на рівень тау білка. На другому етапі чоловікам заборонили спати в другу ніч. Замість цього вони дивилися фільми та розмовляли.

Після безсонної ночі рівень тау був вище в середньому на 17% у всіх учасників. Для порівняння: після повноцінного сну тау підвищувався лише на 2%.

Тау білок вважається біомаркером хвороби Альцгеймера. Накопичуючись в мозку протягом багатьох років, він згортається в нейрофібрилі клубки та викликає загибель нейронів.



Повноцінний сон допоможе уникнути деменції/Фото:Unsplash

Хвороба Альцгеймера Люди з хворобою Альцгеймера втрачають можливість мислити, приймати рішення, поступово вони втрачають свою особистість. Цей процес може тривати десятиліттями, до смерті від причини, що не пов’язана з хворобою Альцгеймера.

Щоб з'ясувати потенційні механізми таких змін, вчені також оцінили рівні інших чотирьох біомаркерів, які пов'язані з хворобою Альцгеймера, проте не виявили ніяких змін.

Ми знаємо, що підвищення рівня тау в цілому не є доброю ознакою, проте поки не можемо точно пов'язати ці результати із нестачею сну, – прокоментував автор роботи Джонатан Седернаес.

У наступних дослідженнях вчені планують розширити вибірку, а також оцінити тривалість змін в організмі після безсонних ночей. Тоді вчені зможуть краще зрозуміти значення повноцінного сну для організму з метою профілактики деменції.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.