Всього три дні в тиждень з дефіцитом сну – руйнують метаболізм

Вчені довели, що нестача сну погіршує жировий обмін майже відразу – протягом декількох днів. І якщо ви не достатньо спите у будні, а плануєте "рятівний" сон у вихідні – це не допоможе.

Багато людей не мають чіткого режиму сну, серед робочого тижня часто лягають спати далеко за північ, проте мають надію відіспатись на вихідних. Група вчених в ході дослідження встановила, що достатньо кількох днів неповноцінного нічного сну, аби організм відчув негативний вплив. Зокрема, погіршення засвоєння жирів і посилення відчуття голоду.

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Експеримент проводили зі здоровими молодими чоловіками протягом десяти днів. До цього вони протягом тижня повноцінно відпочивали вдома, а потім спали не більше п’яти годин в будні. Починаючи з четвертого дня експерименту на вечерю учасникам давали їжу з високим вмістом жирів.

Аби з’ясувати вплив нестачі сну на обмін речовин, учасники здавали зразки крові. Виявилось, що дефіцит сну негативно впливав на ліпідний обмін після прийому їжі.

Нестача сну призводила до швидшого виведення ліпідів з крові після їжі, що може провокувати ожиріння і надмірну вагу.

Імітація робочого тижня завершилась "вихідними", коли добровольці могли спати десять годин для відновлення організму. Показники жирового обміну були трохи кращими, але не відновились до початкового рівня.

Дослідження допомагає зрозуміти, як організм справляється із засвоєнням жирів у стресових ситуаціях – дефіциті сну, резюмували вчені.

Результати корелюються з іншим дослідженням, яке пояснює чому дефіцит сну змушує людину частіше споживати нездорову їжу, швидкі вуглеводи.

А висновки підтверджують численні дані про те, що нестача сну погіршує стан здоров’я та негативно впливає на всі системи організму.