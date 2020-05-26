Встановили, кому генетично протипоказаний алкоголь

У геномному аналізі 435 000 осіб виявили 29 генетичних варіантів, пов'язаних з проблемним зловживанням алкоголю.

Про це повідомляють науковці з Медичного факультету Єльського університету в журналі medicalxpress.

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Нові дані в три рази перевищують число відомих генетичних локусів ризику, пов'язаних з проблемним вживанням алкоголю,

– розповів Йоель Джоел Гелернтер, професор Фонду психіатрії та професора генетики й нейробіології Єльського університету.

Дослідження включає аналіз геному людей європейського походження, що містяться в чотирьох окремих біобанках або наборах даних. Вчені шукали спільні генетичні варіанти серед тих, хто відповідав критеріям для проблемного вживання алкоголю, включаючи розлад вживання алкоголю і вживання алкоголю з медичними наслідками. Вони є основними причинами безлічі медичних проблем в усьому світі.



Алкоголізм і психічні порушення / unsplash.com

Аналіз виявив 19 раніше невідомих незалежних генетичних факторів ризику вживання алкоголю і підтвердив 10 раніше виявлених факторів ризику.

Психічні порушення і алкоголь

Метааналіз даних біобанку також включав інформацію про генетичні фактори ризику ряду психічних розладів. Ця інформація дозволила дослідникам вивчити загальні генетичні зв'язки між проблемним вживанням алкоголю, депресією і тривогою.

Вчені також з'ясували, що виявлені ними фактори ризику передаються у спадок не лише на рівні мозку, але і в консервативних регуляторних областях генома (під час вживання алкоголю), які відповідають за певні біологічні функції.

Автори вважають, що виявлені ними генетичні чинники алкоголізму і пов'язані з ним медичні і поведінкові проблеми дозволять правильніше оцінити ризик вживання спиртного для кожної конкретної людини.