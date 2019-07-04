Встановили фактор, який підвищує ризик старечого недоумства

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Який фактор підвищує ризик старечого недоумства
Який фактор підвищує ризик старечого недоумства / stream.org

Соціальні відносини необхідні для здорового старіння. Американські вчені запевняють: існує зв'язок між відсутністю соціальної активності і підвищеним ризиком розвитку деменції.

Експерти з Брігама і Жіночої лікарні (Brigham and Women's Hospital) протягом трьох років досліджували 217 жінок та чоловіків віком 63-89 років, пише журнал American Journal of Geriatric Psychiatry.

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Когнітивних порушень у респондентів не було зафіксовано, але у деяких відзначалися високі рівні білка амілоїду-β, патологічної ознаки хвороби Альцгеймера. Рівень білка виявили з допомогою методів нейровізуалізації.

 
Хвороба Альцгеймера – що це?
Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті та старечого недоумства.

Дослідники використовували стандартні опитувальники для оцінки соціальної активності учасників і когнітивних здібностей на початковому рівні і через три роки.

Експеримент показав, що вищий рівень амілоїду-β в головному мозку та низька соціальна активність у літніх чоловіків і жінок пов'язаний зі зниженням когнітивних функцій.

 

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У людей з низькою соціальною активністю та низьким рівнем амілоїду-β спостерігалося значне зниження когнітивних функцій у порівнянні з соціально залученими літніми людьми.

Цей зв'язок не спостерігався у пацієнтів з низьким рівнем амілоїду-β.

Це означає, що соціальна залученість може бути важливим маркером зниження ризику деменції.

За словами дослідників, ці результати та майбутні дослідження можуть допомогти у з’ясуванні причин розвитку хвороби Альцгеймера.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Лікування хвороба Альцгеймера
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