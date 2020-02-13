24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Встановили нову причину проблем із зором

4 Читать новость на русском
Причини далекозорості / Unsplash

На зір впливає не лише спадковість та звички, згідно з новим дослідженням, рухи очей теж відіграють важливу роль. Таке відкриття вчених дозволить розробити новий вид терапії короткозорості й далекозорості.

Фахівці з Університету Рочестера (США) провели дослідження, яке свідчить про те, що мимовільні рухи очей мають вплив на процеси зорового сприйняття, пише New Atlas.

Фіксаційні рухи очей – непомітні мимовільні рухи очей. Раніше фахівці вважали, що вони не відіграють суттєвої ролі в процесі зорового сприйняття та дослідники вирішили перевірити цю гіпотезу.

Вчені набрали групу добровольців з ідеальним зором і опитали їх згідно зі стандартним тестом по таблиці Снеллена. Коли учасники перебували в шести метрах від екрана, вони могли точно назвати букви мінімум з восьмого рядка. Це нормально для зору рівня 1,0.

У другому раунді дослідження таблиця дещо рухалася по екрану, автоматично пристосовуючись до мікрорухів очей. Це означає, що зображення було видимо меншому числу рецепторів сітківки. У цьому випадку учасники в середньому розрізняли букви тільки на шостому рядку зверху.

Робити висновки ще рано, але можна припустити, що терапія, яка поліпшує регуляцію моторики, здатна виправити зір тих, хто страждає на короткозорість або далекозорість.

Ми виявили, що досягнення зору 1,0 – це не тільки результат хорошої оптики й здорової сітківки, а й хорошого контролю моторики, до такої міри, яка не піддається свідомому управлінню. Причиною порушення гостроти зору можуть бути особливості руху очей, фактора, який досі взагалі не вивчали,
– заявив автор дослідження Мікеле Руччи.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

У Києві поліція зі стріляниною затримала озброєного іноземця: фото
сьогодні
1162
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Лікування Здоров’я очей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 лютого 15:04 Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці
Анастасія Манюхіна 1738
9 лютого 17:43 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 8414
7 лютого 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза 1685
6 лютого 18:00 Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
Анастасія Кушпіт 6099
4 лютого 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 19286
Новини
Більше новин
Залиште відгук