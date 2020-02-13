Встановили нову причину проблем із зором

На зір впливає не лише спадковість та звички, згідно з новим дослідженням, рухи очей теж відіграють важливу роль. Таке відкриття вчених дозволить розробити новий вид терапії короткозорості й далекозорості.

Фахівці з Університету Рочестера (США) провели дослідження, яке свідчить про те, що мимовільні рухи очей мають вплив на процеси зорового сприйняття, пише New Atlas.

Фіксаційні рухи очей – непомітні мимовільні рухи очей. Раніше фахівці вважали, що вони не відіграють суттєвої ролі в процесі зорового сприйняття та дослідники вирішили перевірити цю гіпотезу.

Вчені набрали групу добровольців з ідеальним зором і опитали їх згідно зі стандартним тестом по таблиці Снеллена. Коли учасники перебували в шести метрах від екрана, вони могли точно назвати букви мінімум з восьмого рядка. Це нормально для зору рівня 1,0.

У другому раунді дослідження таблиця дещо рухалася по екрану, автоматично пристосовуючись до мікрорухів очей. Це означає, що зображення було видимо меншому числу рецепторів сітківки. У цьому випадку учасники в середньому розрізняли букви тільки на шостому рядку зверху.

Робити висновки ще рано, але можна припустити, що терапія, яка поліпшує регуляцію моторики, здатна виправити зір тих, хто страждає на короткозорість або далекозорість.

Ми виявили, що досягнення зору 1,0 – це не тільки результат хорошої оптики й здорової сітківки, а й хорошого контролю моторики, до такої міри, яка не піддається свідомому управлінню. Причиною порушення гостроти зору можуть бути особливості руху очей, фактора, який досі взагалі не вивчали,

– заявив автор дослідження Мікеле Руччи.